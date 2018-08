Aretha Franklin, kraljica soula preminula je u 77. godini života. Posljednji put je nastupila u studenom prošle godine za fondaciju Eltona Johna u borbi protiv AIDS-a u New Yorku. Prije toga je pjevala u Philadelphiji u kolovozu.

Nebrojene poznate i ugledne osobe izrekle su svoje molitve za Arethu u ponedjeljak, nakon što je objavljeno da je 76-godišnja »kraljica soula« ozbiljno bolesna.

Franklin, čije su najpoznatije pjesme »Respect«, »Chain of Fools« i »I Say a Little Prayer,« osvojila je 18 Grammyja. U veljači 2017. objavila je svoje povlačenje sa scene.

Prva je žena koja je uvrštena u Rock and Roll Hall kuću slavnih, 1987. godine. Godine 2005. predsjednik George W. Bush odlikovao ju je Predsjedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom.



Među brojnim hitovima Arethe Franklin, ističu se još »(You Make Me Feel Like) A Natural Woman« (1968), »Day Dreaming« (1972), »Jump To It« (1982), »Freeway of Love« (1985) i »A Rose Is Still A Rose« (1998).

Aretha Franklin rođena je 25. ožujka 1942. u Memphisu kao kćer poznatog baptističkog propovjednika, a od rane dobi poučavale su je zvijezde gospela kao što su Mahalia Jackson i Clara Ward. Koncem šezdesetih Aretha je bila na vrhuncu svoje stvaralačke moći. Pjesme poput »Respect« i »Chain Of Fools« preko noći su postale klasika. Unatoč osobnim problemima, 1968. snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog razdoblja – »Lady Soul«.

Arethina karijera počela je gubiti sjaj krajem sedamdesetih, sve dok joj počasna uloga u filmu »Braća Blues« nije vratila prijašnju slavu. Osamdesete su godine bile bogate hitovima kao što su »Freeway Of Love« i »Who’s Zooming Who«, a pjevala je i u duetu s Georgeom Michaelom i grupom Eurythmics.

Poznata je bila po tome što su je zvali Kraljica Soula, a glasine su govorile da joj glas ima raspon od četiri oktave. Njeno kumče je Whitney Houston, bila je udana i ima 4 sina, te je osvojila čak 19 Grammya. Na njenim rođendanima kao glazbena gošća nastupala je Chaka Khan.

