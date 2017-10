Američki rocker Tom Petty, napoznatiji po hitovima poput »Free Fallin« i »American Girl«, umro je u ponedjeljak u dobi od 66 ogdina od srčanog udara, objavio je njegov menadžer.

Petty je pretrpio srčani udar u svome domu u Malibuu u ponedeljak i prevezen je u medicinski centar sveučilišta UCLA, ali su pokušaji da ga se spasi ostali neuspješni, rekao je njegov dugogodišnji menadžer Tony Dimitriades.0

»Shrvani objavljujemo preranu smrt našeg oca, supruga, brata, vođe i prijatelja Toma Pettyja«, rekao je Dimitriades u ime obitelji.

Petty je mirno preminuo u ponedjeljak navečer okružen članovima obitelji, njegove rock grupe i prijateljima

Karijeru je ostvario kao samostalni umjetnik i član svoje skupine The Heartbreakers, te kao član supergrupe The Traveling Wilburys.

Petty i Heartbrekaresi ove su godine krenuli na turneju po SAD-u povodom 40. obljetnice skupine, a posljednji put su svirali tri koncerta u rujnu u Hollywood Bowlu u Los Angelesu. Skupina je trebala u studenom održati koncerte u New Yorku.

Petty je osnovao Heartbreakerse sredinom 70-tih godina, a popularni su postali nakon trećeg albuma »Damn the Torpedos« objavljenog 1979. godine. Na albumu su bili hitovi »Refugee« i »Don’t Do Me Like That«.

Petty i Heartbreakersi su u kuću slavnih Rock and Rolla primljeni 2002. godine.

Osamdesetih godina Petty je bio i suosnivač i supergrupe The Travelling Wilburys s Bobom Dylanom, Royom Robisonom, Gerogeom Harrisonom i Jeffom Lynneom.

