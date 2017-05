Grupa Laibach najavila je izlazak svog novog studijskog albuma naslovljenog «Also Sprach Zarathustra» za srpanj ove godine.

Glazba za album originalno je napravljena za kazališnu produkciju »Also Sprach Zarathustra« iz ožujka 2016., temeljenu, dakako, na monumentalnom djelu velikog njemačkog filozofa Friedricha Nietzschea. Na diskografskom izdanju bend će doraditi muziku za predstavu, i to u suradnji sa simfonijskim orkestrom RTV Slovenije.

S istim orkestrom Laibach će u Lisinskom 9. svibnja izvesti program »Naše pjesme, vaši snovi« u sklopu kojeg će predstaviti novi autorski rad, 30-minutnu suitu inspiriranu motivima epa »Krst pri Savici« te niz svojih poznatijih pjesama kao što su «Smrt za smrt», «Eurovision», «Now You Will Pay», «Whistleblowers», «We Are Millions And Millions Are One», «Resistance Is Futile», «Opus Dei / Leben heisst Leben» i mnoge druge. Na pozornici Lisinskog bit će oko 90 ljudi što je najveći i najzahtjevniji Laibachov koncert ikad održan u Hrvatskoj te jedna od najvećih produkcija postavljenih na scenu zagrebačke koncertne dvorane.

Prvog svibnja Laibach su održali koncert u južnokorejskom gradu Jeonju postavši jedini rock bend u povijesti koji je nastupio u obje Koreje. Iste večeri na tamošnjem filmskom festivalu prikazan je njihov dokumentarac »Liberation Day«.

