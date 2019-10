Van Morrison će uskoro objaviti album »Three Chords And The Truth« koji je najavljen singlom »Dark Night Of The Soul«.

Materijal će sadržavati 14 novih pjesama: »March Winds In February«, »Fame Will Eat The Soul«, »Dark Night Of The Soul«, »In Search Of Grace«, »Nobody In Charge«, »You Don’t Understand«, »Read Between The Lines«, »Does Love Conquer All?«, »Early Days«, »If We Wait For Mountains«, »Up On Broadway«, »Three Chords And The Truth«, »Bags Under My Eyes« i »Days Gone By«.

Radi se o njegovom šestom albumu u samo četiri godine što je dodatni dokaz da se njegova umjetnička energija nikako ne gasi.

Album je samostalno napisao i producirao, a na jednoj pjesmi se kao koautor pridružio Don Black.

