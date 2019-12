Kao i proteklih nekoliko izdanja, i ovogodišnji Ri Rock Festival s pozornica u Palachu i Pogonu kulture šalje snažnu poruku, onu protiv nasilja, pa tako voditeljsku ulogu 41. izdanja preuzima aktivistica SOS telefona Lorena Zec.



Udruge SOS Rijeka i PaRiter u sklopu inicijative »Odgovorni zajedno«, u suradnji s Domom Duga Zagreb i udrugom U.Z.O.R. jedni su od pokretača kampanje borbe protiv seksualnog nasilja u vezama.

Kroz aktivno informiranje mladih na mjestima za izlaske poput kafića, klubova i koncerata radit će na povećanju informiranosti i uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i zabluda o seksualnom nasilju, kako bi se svi jasno postavili protiv seksističkih komentara, stavova i ponašanja. U tu priču ulazi Udruga Ri Rock koja za voditeljicu programa bira jednu od zastupnica ove akcije i članicu Udruge SOS Rijeka. Tako će izaslanica ove akcije, Lorena Zec, ove subote, 7. prosinca u OKC-u Palach na svečanoj večeri dodjele nagrade Ri Rock Kipić voditi program Ri Rock Festivala, ali i ono bitnije – imati izravnu priliku informiranja velikog broja građana o važnosti borbe protiv seksualnog nasilja u vezama što ova kampanja i zagovara, a koju je pokrenula Europska mreža za rad s počiniteljima nasilja u obitelji.

– S velikom časti Udruga Ri Rock želi pomoći našim sugrađankama u borbi za bolje sutra dajući do znanja da se netolerancija neće tolerirati. A tko je bolji da nas u tome vodi nego naša suradnica, ljubiteljica punk rocka, prijateljica i aktivistica Lorena – poručili su iz Udruge Ri Rock.

Program

Festival će biti održan tijekom dva vikenda, 6. i 7. prosinca u OKC-u Palach, te 13. i 14. prosinca u Pogonu kulture i OKC-u Palach. Uz mlade, još neafirmirane bendove: Hand of Apollo, Dream Pocket, Pokle, Wuna, Rašpa, Grampa i Detmeć, u petak će nastupiti i srpski punkeri Goblini i punk bend Alergija iz Zadra. U subotu će na pozornicu stati Krešo i Kisele Kiše, The Black Room i The Siids, a kao gosti će im se pridružiti i My Buddy Moose. Večer će završiti velikim koncertom osječkog rap dvojca Krankšvester. Završne večeri festivala koje će se održati u Pogonu kulture 13. i 14. prosinca proći će uz gostovanja poznatih imena hrvatske scene i nastupe ovogodišnjih pobjednika triju glavnih kategorija nagrade Ri Rock kipić. U petak 13. prosinca će nastupiti dobitnici nagrada u kategorijama

Najperspektivniji mladi riječki bend i Album godine uz bendove Sexymotherfuckers i Psihomodo pop. Posljednje večeri u Pogonu kulture nastupit će pobjednici u kategoriji Najbolji bend 2019. godine, legendarna Zdenka Kovačiček uz prateći bend Greenhouse blues i Edo Maajka and Band. Iste će se večeri u nešto kasnijim satima za ljubitelje žestokih nota u OKC-u Palach održati službeni after party i koncert još nekoliko odabranih mladih bendova – Urar, Miscreation i Gilmea, kojima će se pridružiti i Six Pack i One Step Away.

Ulaznice

Ulaznice je moguće kupiti putem Entrio sustava i na Entrio prodajnim mjestima, a od danas su i prodaji na Ri Rock štandu na riječkom Korzu. Cijena festivalske ulaznice iznosi 230 kuna u pretprodaji i 250 kuna na dan. Cijena ulaznice za petak 7. prosinca je 50 kuna u pretprodaji, odnosno 70 kuna na dan. Ulaznice za subotu 7. prosinca i Palach stoje 60, odnosno 80 kuna. Za koncert u petak 13. prosinca u Pogonu kulture treba izdvojiti 70, odnosno 90 kuna, ista je cijena ulaznica i za program subote u Pogonu. Cijena ulaznice za koncert u subotu 14. prosinca u Palachu je 40, odnosno 60 kuna.

Za izradu ovogodišnje nagrade Ri Rock Kipić zadužen je Igor Zenko, samohrani otac i radnik »3. maja« koji stoji iza Facebook stranice Kreativno poduzeće Stečaj d.d. putem koje je u teškim trenucima poznatog slučaja “3. maj” nudio umjetničke skulpture od željeza te tako prikupljao novac da prehrani kći i sebe. Udruga Ri Rock odlučila je uposliti Zenka te mu uplatiti novce za izradu Ri Rock Kipića. Napravljen od škartiranog materijala, Ri Rock Kipić ruzinavim i korozivnim izgledom savršeno odgovara izričaju riječke rock scene.

– Jedva čekamo da ih uručimo našim dobitnicima nagrada te podsjetimo Riječane na brigu o svojim sugrađanima. Na Danu otvorenih vrata Udruga Ri Rock je odradila koncerte i skupila donacije kojima će platiti Zenka da ispred prostorija udruge napravi klupe za sjedenje. Budući da nije dobivao plaću više od pola godine, potrošio je ušteđevinu kako bi prehranio kći i sebe. Tako će mu ovaj novac pomoći da vrati ušteđevinu koju je skupljao za izradu vlastitog automobila što mu je želja već godinama, poručuju iz Ri Rocka.

Komentari

komentara