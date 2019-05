Line-up kojim dominiraju najveća hip hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan, elektronski giganti Sven Vath i Nina Kraviz, sjajni IAMDDB i Mahmut Orhan, regionalni prvaci poput Bajage i Instruktora, Hladnog piva i brojnih drugih izazvao je veliko zanimanje za ovogodišnji treći Sea Star Festival što će u Umagu biti održan od 23. do 26. svibnja.

Organizatori očekuju duplo više publike i to iz više od 30 zemalja svijeta među kojima su i udaljene destinacije poput Kanade, Saudijske Arabije i Tajvana, no ipak prednjače fanovi iz regije, Italije, Njemačke, Austrije, ali i Nizozemske i Francuske.

Ekskluzivan nastup

Veliki Wu-Tang Clan potvrdili su početkom travnja dolazak na Sea Star Festival i to u sklopu velike svjetske turneje kojom obilježavaju 25 godina od izlaska možda i najutjecajnijeg rap albuma – »Enter the Wu-Tang (36 Chambers)«. Njihov nastup na Addiko Tesla pozornici u subotu 25. svibnja bit će ekskluzivan za cijelu centralnu, južnu i istočnu Europu, a sama objava pokrenula je fanovski desant na Umaga sa doslovce svih strana svijeta. Najveći svjetski hip hop kolektiv na umaški festival dolazi u punom sastavu – na glavnu pozornicu Addiko Tesla kročit će legendarni članovi RZA, Method Man, Masta Killa, GZA, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Cappadonna te DJ Mathematics i Barsun Jones, sin neprežaljenog pokojnog člana grupe Ol’ Dirty Bastarda.

Svestrani RZA vođa je i osnivač grupe, producent kojeg je magazin The Source stavio među 20 najboljih na svijetu. Aktivan je i u filmskoj industriji kao glumac, scenarist, redatelj i pisac. Filmovi »Kill Bill«, »Kava i cigarete«, »Američki gangster«, »G.I. Joe: Osveta«, serija »Kalifornikacija« i redateljski debi »Čovjek sa željeznim šakama« dio su njegovog bogatog opusa. U glumačkim vodama je i Method Man koji se može se pohvaliti Grammyjem za najbolju rap izvedbu dua ili grupe, za singl »I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By« s Mary J. Blige. Poznat i pod imenom The Genius, GZA slovi za duhovnog vođu klana. Njegov soloprvijenac »Liquid Swords« iz 1995. smatran je jednim od najboljih rap albuma, s platinastom nakladom od milijun primjeraka. Još od devedestih i Raekwon ima solokarijeru, a navodi se i kao pionir tzv. mafioso rapa. Proglašavan jednim od najvećih MC-eva i rap storytellera na svijetu s iznimno hvaljenom solokarijerom, Ghostface Killah je uz RZA-u zaslužan za okupljanje preostalih članova kolektiva. Opušteniji i mirniji Inspectah Deck unatoč svojoj neupadljivosti doprinio je izuzetnim stihovima na singlovima »C.R.E.A.M.«, »Protect Ya Neck«, »Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta Fuck Wit« i »Da Mystery of Chessboxin« i također uspješno zaplivao u solovodama. U-God je u glazbu ušao kao Cappadonnin beatboxer da bi mu kasnije bio zahvalan i za mentorstvo. Osim soloalbuma, osnovao je vlastiti label, a objavio je i autobiografiju »Raw: My Journey Into The Wu-Tang«. Cappadonna je od svih članova najviše je radio izvan grupe i surađivao s brojnim poznatim imenima. Posljednji koji se pridružio kolektivu je Masta Killa, jedan od najmisterioznijih članova grupe koji je prvi put uzeo mikrofon u ruke kad je ušao u Wu-Tang Clan. U Umagu će na pozornicu stati i sin slavnog, nažalost preminulog Ol’ Dirty Bastarda, Barsun Jones poznat i pod imenom Young Dirty Bastard. Osim suradnje s RZA-om, na turnejama s bendom je otkad se počeo baviti glazbom, a u međuvremenu je pokrenuo kriptovalutu Dirty Coin.

Ne ulica, nego cijeli kvart

Da su Wu-Tang Clan najveća hip-hop grupa svih vremena, potvrdile su i gradske vlasti u New Yorku, koji su im odali počast kakva se rijetko viđa. Mnogi tek poslije smrti dobiju ulicu sa svojim imenom, dok je za Wu-Tang Clan, u gradu koji nikad ne spava odvojen cijeli jedan kvart. Nekoliko ulica koje čine Park Hill, četvrt njujorškog Staten Islanda, jednog od pet dijelova ove metropole, od sada službeno nose ime Wu-Tang District, u čast jedne od najvećih grupa u povijesti muzike, a koji potječu baš iz tog kvarta. Svečana ceremonija dogodila se nakon što je gradsko vijeće New Yorka u prosincu, jednoglasno odlučilo da ovi hip hop velikani zaslužuju svoju ulicu zbog svog doprinosa lokalnoj zajednici, ali se ta odluka do danas pretvorila u to da Wu-Tang Clan nakon 40 milijuna prodanih albuma, niza nagrada i vlastite robne marke, danas imaju i svoj kvart u najpoznatijem gradu na planeti.

– Ovo je sjajan dan i drago mi je da imamo mogućnost odati počast našim lokalnim herojima, mladim ljudima koji su stavili Staten Island na internacionalnu mapu. Suočeni s brojnim preprekama, oni su se pokazali, ne samo kao vrhunski rap i hip hop izvođači, već i kao inspiracija brojnim svjetskim glazbenicima i pravcima na koje su utjecali, kazala je tom prilikom njujorška gradska vijećnica Debbie Rose.

Nabrijan line-up

Sea Star koji će se ove godine održati 24. i 25. svibnja, uz Welcome Party 23. svibnja, te Closing Party 26. svibnja, prvi je veliki događaj u dugom ljetnom festivalskom kalendaru, a u svom trećem izdanju bit će mjesta i za novu pozornicu Electric Waves na kojoj će se predstaviti domaći DJ-i i producenti. Electric Waves pozornica nova je scena Sea Star festivala na kojoj će se u dva dana predstaviti ukupno devet elektronskih izvođača iz Rijeke i Kvarnera koji su posljednjih nekoliko godina izuzetno podigli kvalitetnu scene u Hrvatskoj. U petak, 24. svibnja nastupit će System Divine, Ana Antonova, Life4Funk i Dino Jukić, dok subotnji program čine Bronski, Marin Biočić, Amor, Marcel i San Suono. Uvođenje nove pozornice i suradnja s domaćim talentima nastavlja se na ranije objavljenu zajedničku akciju Klubske Scene i Sea Stara u kojoj se predstavlja sadašnjost i budućnost ovdašnje elektronske glazbe.

U petak 24. svibnja glavnu pozornicu, Addiko Tesla Stage, zauzet će elektronski otac Sven Vath, karizmatična techno liderica Nina Kraviz, nadolazeća zvijezda Ilario Alicante i britanska trap-jazz zvijezda IAMDDB, a uz njih i regijski asovi Vojko V, Fox i High5. Ista večer na Nautilus Areni u suradnji s Dritom donosi Krankšvester, Hazze, Buntai i Smoke Mardeljana kojima će podršku dati Tikach (In da klub), Yung Ile Sosa & Hourglass (Trepaj il krepaj) i Young Leø (In da klub), dok će Electric Waves zauzeti spomenuti System Divine, Ana Antonova, Life4Funk i Dino Jukić.

U subotu, 25. svibnja, Addiko Tesla pozornica donosi mitski Wu-Tang Clan, sjajan regionalan trojac Bajaga & Instruktori, Hladno pivo i Nola, te Mahmuta Orhana, Lady Lee i Phat Phillieja. Program na stadionu, složen u suradnji s Klubskom scenom donosi izuzetnu techno postavu koju čine Marko Nastić, Petar Dundov, Enrico Sangiuliano, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique te Bronski, Marin Biočić, Amor, Marcel i San Suono na Electric Wavesu.

Potvrđena je i dvodnevna postava za »najtišu« pozornicu Sea Stara, Silent Octopus, koju čine Kiki B., Sin i Indy dok će atmosferu na Exotic Laguni obje večeri nabrijavati MC Choma, Tito, Jovan M i DJ Sesha.

POČETAK SEZONE

Sea Star festival bit će održan 24. i 25. svibnja, uz Welcome Party 23. svibnja, te Closing Party 26. svibnja, te je prvi veliki događaj u dugom ljetnom festivalskom kalendaru

LINE-UP

Line-upom dominiraju najveća hip hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan, elektronski giganti Sven Vath i Nina Kraviz, sjajni IAMDDB i Mahmut Orhan, regionalni prvaci poput Bajage i Instruktora, Hladnog piva i brojnih drugih

Ulaznice i smještaj

Aktualna cijena festivalskih ulaznica od 259 kuna i akcija »Kupi 4, zgrabi 5« traju do srijede 15. svibnja. Nepromijenjene ostaju cijene jednodnevnih ulaznica po cijeni od 169 kuna, jednodnevnog VIP Golda po 400 kuna i festivalske VIP Gold ulaznice po 750 kuna. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio te na seastarfestival.com. U ponudi je široka lepeza smještaja za sve posjetitelje Sea Star festivala. Stella Maris resort nudi premium kamp s četiri zvijezdice, u čiju cijenu je uračunato i korištenje bazena na otvorenom s morskom vodom, te bungalova, apartmana vila ili hotela koji se nalaze neposrednoj blizini festivalskog prostora.

