Među izvođačima koji će krajem mjeseca nastupiti na trećem izdanju Velvet Festivala što će biti održan od 29. lipnja do 1. srpnja u Puntu, nalazi se i Živa voda, bend koji su osnovali glazbenici iz bendova sa zagrebačke glazbene scene kao platformu za suradnju, edukaciju i promociju umjetnosti i kulture. Stvaranje ovog jedinstvenog glazbenog kolektiva inicirao je Mak Murtić, talentirani saksofonist, skladatelj i dirigent, unuk poznatog hrvatskog slikara Ede Murtića, koji od 2010. vodi i u Londonu osnovani međunarodni sastav Mimika Orchestra.

Živu Vodu uskoro očekuje nastup na Velvet Festivalu u Puntu na Krku. Što pripremate?

– Trenutno smo u raznim dogovorimo oko toga što je specifično zanimljivo za Velvet. S jedne strane smo Velvet doživjeli i na neki način kao Vaporwave južnoslavenske klime, s malim retro štihom (prošle godine) pa nam pada na pamet prokopati razne stvari koje smo istraživali i reinterpretirali prethodne godine s prizvukom lokalnog identiteta. Novi val u novom valu možda.

Krčke sopele

Pročitala sam da ste učili svirati krčke sopele. Hoćete li ih, s obzirom na mjesto koncerta, možda nekako uključiti u nastup?

– Najvjerojatnije hoću. Radili smo pjesmaricu Beatlesa nedavno, i skladbu »Eleanor Rigby« svirali smo u marokanskom ritmu gnawa pa se nekako spontano u Živu Vodu tad prvi put i uključila mala sopela, sad je već regularni »gost« na koncertima.

Očekuje li grupu Živa Voda radno ljeto? Gdje ćete sve nastupati u mjesecima koji slijede?

– Živa Voda je jedan od projekata kojima se bave glazbenici koji su dio Žive Vode i oko čijeg je stvaranja nastala naša udruga, tj. kolektiv, tako da udrugu Živa Voda sa svim svojim bendovima i projektima (Mimika Orkestar, Truth Tribe, On, a i indirektno Antenat) očekuje itekako radno, kreativno ljeto, a Živa Voda je pak uglavnom »house band« kluba Vinyl u Zagrebu.

Živa Voda je započela kao koncept suradnje glazbenika sa zagrebačke scene koji je nastao na vašu inicijativu, ako se ne varam, 2016. godine. S kojim je ciljevima pokrenut bend?

– Živa Voda je nastala kao odgovor na način stvaranja jam sessiona u Zagrebu. Vrativši se iz Londona Maja Rivić i ja te kolega Luka Čapeta koji se vratio iz Beča, shvatili smo da je pristup određenim sessionima isključivo baziran na standard song booku američkog jazza što je itekako dobro, da ne budem krivo shvaćen, ali da nedostaje i session s lokalnim ili suvremenim identitetom pa je cijeli priča počela kao session u Vinylu gdje kao kućni bend istražujemo i rearanžiramo, jamamo »pjesmarice« koje su nam zanimljive i relevantne i suvremene i odišu današnjom stvarnošću ili lokalnim identitetom (npr. Massive Attack, Darko Rundek, Josipa Lisac, međimurska tradicijska glazba, bugarska tradicijska glazba, Beatles song book, Radiohead, John Zorn itd).

Samo da je zanimljivo

Živa Voda povezuje alternativnu, jazz, pop, rock i avangardnu scenu. Otkud sve stižu umjetnici koji su se povezali u ovom projektu i što su mu oni donijeli?

– Tu bih se nadovezao na prošlo pitanje, dakle ideja je da je ovo session, ali je nekako prerastao u bend i iako se bavi obradama, ovo nije cover bend, već istražuje alternativne mogućnosti sviranja glazbe koja nam je značajna i time istraživanje i uživanje u našim glazbenim odnosima. Drugim riječima, često su pozvani nama najzanimljiviji ljudi sa scene, ali raznih žanrovskih prošlosti.

Tko su članovi Žive Vode?

– Generalno smo Luka Čapeta (On, Mimika, Truth Tribe, Duetto Chapetlewsky, Milk), Maja Rivić (Mimika, Milk, Maya’s Jazz Enthusiasm), Nenad Kovačić (Antenat, Mimika, Truth Tribe, x Afion) i ja (Mak Murtić – Mimika, Truth Tribe, Antenat, x Porto Morto) core benda, a ostali članovi su gostujući ili rotirajući članovi iz našeg kolektiva ili šire. Na ovom koncertu nam se pridružuje Kruno Levačić (Tamara Obrovac, Duetto Chapetlewsky, Problemi) i rotirajući član Leo Beslać (Zbor HNK, Mimika, Peglica i Komandos, x Porto Morto).

Do sada ste surađivali s mnogim umjetnicima. Koga biste izdvojili kao najvažnije?

– Radili smo s Darkom Rundekom i Damirom Pricom (Capri) kao gostima vezanim uz reinterpretaciju Haustorovog albuma »Treći svijet«. Mislim da je to bila najbitnija suradnja, ali smo radili i interpretacije skladbi bez »poznatih« gostiju tako da nam je divan bio i nastup na ZEZ festivalu u KSETu gdje smo svirali improviziranu Zornovu skladbu »Cobra« kojoj je prethodila radionica i u kojoj su sudjelovali sudionici radionice. Poglavito i Andro Manzoni iz Punta.

Na svakom nastupu nudite novi koncept, predstavljate novog izvođača. Koga ste sve »obradili« do sada?

– Uf, mnogo toga, od bugarske i indijske tradicijske glazbe do Johna Zorna, od Massive Attacka do Darka Rundeka, Josipe Lisac do Boba Fossea. Ima tu mnogo materijala za istraživanje jer svaki put možemo naučiti nešto novo što nam inspirira i vlastitu originalnu glazbu, a i isprobati glazbene suradnje.

Što sljedeće pripremate?

– Zasigurno u nekom trenutku Olivera Mandića, Felu Kutija, možda i partizansku pjesmaricu, a i jednu subverzivnu narodnu pjesmaricu etnoseksološkog karaktera (vidi Maksimilijan Tishauzer).

Inspirativno Primorje

Koliko je publika izvan Hrvatske upoznata s radom grupe? Kako reagiraju strani slušatelji?

– Kao što rekoh, ovo je uglavnom kućni bend kluba Vinyl tako da sa samim sastavom nismo nastupali izvan Hrvatske. Doduše strana publika je dosta upoznata s radovima Mimika Orkestra i sastava On koji su bitni dio kolektiva Živa Voda. Publika je izrazito zainteresirana što se sad sve više vidi i čuje s radio playevima raznih naših skladbi. Živa Voda još čeka nastupe vani.

Iza imena Živa voda krije se zanimljiva priča. Koje je objašnjene imena?

– Živa Voda je ona tipična situacija gdje Crkva preuzima poganske običaje pa u kršćanstvu postoji pojam »živa voda«, ali on proizlazi iz staroslavenske mitologije i ideje vjenčanja tj. oplođivanja. Naime, Slaveni, a i drugi europski narodi, pri dolasku u doticaj s agrikulturom vjerovali su da voda oplođuje, tj. da je živa. To je vezano uz samu činjenicu da zalijevanjem biljaka, one rastu. Tako naša Živa Voda postaje plodno vjenčanje raznih ljudi. Incest možda cijele scene iz Zagreba.

Osim što djelujete u Živoj vodi, vi vodite i međunarodni ansambl Mimika Orkestar koji ste osnovali 2010. godine u Londonu. Tko su i otkuda stižu članovi tog sastava?

– Mimika je produkcijski velik projekt, orkestar koji čine glazbenici iz Hrvatske, Engleske, Južne Afrike, Gane, Norveške, Njemačke, Latvije, Slovenije… Teško bi bilo sad započeti cijeli opis ove priče. Ukratko, divni glazbenici i divni prijatelji od svuda s kojima znamo da smo pleme, a da je to pleme puno veće nego što nam mediji trenutno govore.

Aktualni album »Divinities of the Earth and the Waters« krajem prošle godine predstavili ste u riječkom Palachu. Hoćete li ga možda ovog ljeta ponovo izvoditi u našim (primorskim) krajevima?

– Ovoga ljeta s Mimika Orkestrom u Hrvatskoj nažalost imamo koncerte samo u Zagrebu, a nadamo se da će se sljedeće godine nešto ponovno ostvariti i u Primorju. Meni je osobno Primorje izuzetno inspirativno područje, kako glazbeno tako i kulturološki i što se tiče flore i faune, tako da se toplo nadam da ćemo ostvariti suradnje. Nekih poziva je i bilo, ali nisu se (još) poklopili uvjeti.

