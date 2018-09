U sklopu petog izdanja Impulsea, klupskog riječkog boutique festivala što će se od 13. listopada do 10. studenog odvijati na više gradskih lokacija s misijom promocije urbane kulture, a u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci, bit će održani i prezentacijska radionica Vibrabox, te već tradicionalni Sajam ploča.

Vibrabox je platforma za promociju hrvatske i regionalne glazbe koje nema u medijima. Vibrabox.click aplikacija omogućuje povratno mišljenje slušatelja na svim Vibrabox lokacijama. U sklopu proslave uspješne suradnje i novog programa projekta, voditelji Valent Samardžija i Tin Đudajek održat će prezentacijsku radionicu na kojoj će predstaviti cjelokupno bogatstvo domaće glazbene scene, raspravljati o budućnosti domaće glazbe, ali najvažnije od svega, predstaviti novitet projekta Vibrabox s kojim će slušatelji moći direktno utjecati na izbor glazbe koju slušaju u Dnevnom boravku.

Vibrabox je neprofitni projekt Udruge ViBRa koji od 2012. promovira domaću, originalnu i nezavisnu glazbu diljem Hrvatske. Putem posebno dizajniranog uređaja i softwarea Vibrabox nastoji sve čari domaće, nezavisne scene približiti publici i pokazati kako u Hrvatskoj ne samo da se radi kvalitetna i raznovrsna glazba, već da je postoji toliko da bi se njom mogao ispuniti eter bilo koje radio stanice. Vibrabox upravo to i čini puštajući isključivo ovakvu glazbu na petnaest lokacija diljem Hrvatske i to svakodnevno, bez prestanka, reklama i bilo kojih drugih smetnji.

Prezentacijska radionica Vibrabox bit će održana 18. listopada u Dnevnom boravku od 19 sati.

I ovogodišnje, jubilarno peto izdanje Impulse festivala donosi sajam ploča. Ritualno okupljanje zaljubljenika u gramofonske ploče, ali i glazbenu kulturu općenito po jedanaesti put ugostiti će izlagače diljem zemlje. Već 11. izdanje Sajma ploča bit će održano u subotu 27. listopada od 10 do 17 sati u OKC-u Palach.

