Pjesma »Još uvijek«, drugi singl s novog albuma Borisa Štoka, hipnotičan je electro pop hit čiju mističnost dodatno upotpunjuje gostujući vokal glumice Nataše Janjić.

Autori pjesme su Boris Štok i Darko Terlević (The Siids), a miks je obavio Matej Zec. Spot je režirala Marcella Zanki koja ga je zamislila kao retro priču smještenu u Italiji ili Provansi, direktor fotografije je Dario Radusin, a za kostime i šminku zaslužne su Katarina Erdeljan i Vinka Mitrov.

– Pjesma je žanrovski muzika koju sama slušam, electro pop, i čim mi je Boris poslao demo snimku, pjesma mi se svidjela na prvo slušanje, odmah sam prihvatila prijedlog da pjevam s njim. Nadam se da će se i publici svidjeti ovaj moj mali izlet, nemam glazbene pretenzije, ali priznajem da volim pjevati i to mi je druga vrsta scenskog izražavanja koje je ipak na kraju blisko glumi, komentirala je Nataša, dok je Boris rekao:

– Zvukom i produkcijom pjesma ima dark electro, retro vibru ‘80-ih. Radi se o divnoj suradnji i spoju dva medija: glazbe i kazališta. Do sada sam radio duete s Josipom Lisac i Yayom, pa me zanimalo kako bi to sve izgledalo i zvučalo s Natašom kojoj glazba nije prva ekspresija. Jako sam sretan kako je sve ispalo i kako zvuči. Pjesma je dobila lijepi melodični muško-ženski dualitet koji sam tražio, pritom ne gubeći moju prepoznatljivost u zvuku, vokalu i stilski.

