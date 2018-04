Kojoti su izbacili i treći singl, nakon ponovnog okupljanja i sedamnaest godina duge diskografske šutnje.

Nakon pjesama “Mi ne pripadamo tu” i “Nova riječ” sada su “izbacili” spot za pjesmu naziva “Ljubav u kvaru”.

Ova rock četvorka nedavno je izbacila luksuzni box set ‘Dragocjeno Raskošno Blistavo’ koji je ujedinio njihova prva tri albuma. U posljednjoj su fazi pripreme “best of” LP-a, ali i četvrtog studijskog albuma s novim pjesmama.

Prve tri pjesme s budućeg izdanja snimljene su u studiju GIS kod Mateja Zeca, a posljednju pjesmu, “Ljubav u kvaru” u potpunosti potpisuje gitarist Davor Viduka.

Kojoti se pripremaju i za veliki koncert na krovu Muzeja suvremene umjetnosti 9. lipnja.

– U Kojotima sviraju isti ljudi kao i prije, ali danas je 2018. pa sukladno tome nećemo raditi pjesme jednake onima koje smo radili kad smo imali 22 godine. Pjesme sam uskladio s današnjim vremenom. Sve je to rock and roll, ali u modernijoj varijanti. Nakon ove tri pjesme, za otprilike dva mjeseca, idemo snimati sljedeće tri pjesme, dok će nam za tri, četiri mjeseca biti objavljena vinilna kompilacija s najboljim pjesmama. Budući da sam »vinyl freak«, bila mi je užasna želja imati vinil Kojota. To je jedini bend u kojem sam svirao, a koji nema vinil’ – otkrio je Viduka.

