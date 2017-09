Na Facebook stranici grupe U2 pojavio se video pjesme “The Blackout” s njihovog novog albuma „Songs of Experience“ koji će biti objavljen 6. rujna, kad će biti plasiran i prvi singl, pjesma “You’re the Best Thing About Me”.

Video „Blackout“ snimljen je tijekom njihovog europskog dijela „The Joshua Tree 2017“ turneje i to u amsterdamskoj Westerunie areni, a pjesmom se kroz stihove iznosi kritika svih, posebno političara, koji gramzivošću pridonose narušavanju ekološke ravnoteže.

Već je i to dobra najava tematskih okvira novog albuma. Naime, na prethodnom albumu – Grammyjem nagrađenom „Songs of Innocence“, Bono i društvo obradili su sjećanja na svoje tinejdžerske godine, a na „Song of Experience“ pokušat će iznijeti stavove o svijetu i životu i to, kako je sam Bono rekao, s željom da mijenjaju na bolje i sami sebe i svijet oko sebe.

