Nakon prošlogodišnjeg objavljivanja audiovizualne trilogije singlova »Meaningless/Weightless«, »Lovers« i »Giving Myself To You«, te mnoštva održanih koncerata u Hrvatskoj i regiji, riječki dvojac The Siids – Darko Terlević i Stanislav Grdaković – početkom godine ušao je u studio gdje završava rad na prvom albumu.

On je rezultat jedne zanimljive epizode koja započinje prije nekoliko godina u Australiji. Daleki kontinent bitan je u njihovoj priči jer im je istraživanje tog posebnog dijela naše planete dalo novi pogled glazbu koju slušaju i stvaraju i potaknulo na stvaralačku metamorfozu.

Ono što su započeli u Australiji, završili su u Rijeci i rezultat tog stvaranja materijali su s njihovog prvijenca kojeg predstavljaju pjesmom »Feeling«. Ona je ujedno i prva koju su napravili zajedno kao duo te je bila svojevrsni okidač za sve što su kasnije snimili. Od svog prvog predstavljanja glazbenoj sceni pod nazivom The Siids, riječki je duo brzo stekao poklonike među publikom, ali i kritičarima te glazbenim kolegama.

– Stvar je nastala u Sydneyu i možda najbolje prezentira elektro stranu našeg zvuka. Glazbeno, ali i tekstualno »Feeling« predstavlja želju za stvaranjem nečeg novog, te spremnosti da ostavimo iza sebe sve utege i krenemo dalje u nešto što će biti vođeno isključivo osjećajem, rekli su dečki o novim singlu.

Novi spot koji ima prepoznatljive elemente – neiskorišteni, derutni prostori i ženski glavni lik, režirala je i snimila Stella Mešić aka Parts Of The Sun, a model je bila Golda Pamić. Idealna lokacija, ona koja je imala »feeling«, bilo je napušteno odmaralište na Učki koje je savršeno poslužio kao kulisa za zamišljeni svijet iz kojeg glavna glumica traži izlaz.

