Bogatu koncertnu jesen otvara zagrebački koncert grupe Jethro Tull. Britanski prog rock divovi u Dom sportova stižu u subotu, 13. listopada u sklopu turneje kojom obilježavaju 50 godina od objave debi albuma »This Was«, koji je nedavno doživio i luksuzno reizdanje.

Tijekom desetljeća kroz bend je prošlo mnogo članova, ali ono predvodničko mjesto i dalje drži alfa i omega grupe, autor, pjevač, flautist i karizmatični frontman Ian Anderson.

Današnju postavu, uz njega, čine Florian Ophale (gitara), Scott Hammond (bubnjevi), John O’Hara (klavijature, harmonica) i David Goodier (bas), sve odreda glazbenici na Andresonovim solo projektima.

Američki Deafheaven, bend koji svira spoj black metala, shoegazea i post-rocka, sutra pak dolaze u zagrebačku Močvaru, u sklopu turneje kojom predstavljaju četvrto studijsko izdanje »Ordinary Corrupt Human Love«, za koje je već sada sigurno da će se naći na listi najboljih albuma 2018. Prije njih nastupit će američki sludge post-metal bend Inter Arma koji ih prate na cijeloj europskoj turneji.

Post-rock velikani

Istog dana, u Rijeci koncertnu jesen otvara koncert grupe God Is An Astronaut. Irski post-rock velikani u Pogon kulture stižu na krlima novog albuma »Epitaph«, a u sklopu petog izdanja Impulse festivala. Od samog osnivanja prije 16 godina, irska trojka God Is An Astronaut popela se na prijestolje svjetskih instrumentalnih skupina. Fuzija intenzivnog rock instrumentarija, eteričnih, emotivnih zvučnih krajolika i transcedentalnih melodija sa svakim je izdanjem albuma fanovima nudila novo, neponovljivo sonično putovanje pa tako i njihov posljednji, deveti studijski album »Epitaph«, izdan u travnju 2018. za Napalm Records.

U Pogon kulture 20. listopada dolazi maskirani electro-pop duo Nipplepeople koji 2017. slobodno može proglasiti svojom godinom. Fantastična obrada davnog hita Zdenke Kovačiček »Frka« jedan je od najuspješnijih pjesama sezone zahvaljujući kojem su našli put do radijskog etera, kako onog mainstream, tako i alternativnog, ali i do brojnih klubova i festivala po regiji.

Ovu jesen, poljski death metalci, Decapitated kreću na turneju po Balkanu uz nastup u riječkom klubu Palach 10. studenog u organizaciji Udruge Ri Rock. Uz pomoć danskih thrashera HateSphere i Poljaka Thy Disease, te Grimaze iz Bugarske i Dehydrated iz Rusije, Decapitated će zavladati centralnom i južnom Europom kako bi promovirali njihov posljednji album.

Riječanin u Zagrebu

Dvojac iz Porta Sunflowers dolazi u zagrebačku Močvaru, 16. listopada uz podršku Snooze in Motion. Američki Minsk i švicarski Zatokrev u Močvari će nastupiti 24. listopada. Ravno iz srca Kalifornije, iz Los Angelesa, u Vintage Industrial, 24. listopada stiže psihodelična fuzzy neman Sasquatch, koji fokus drže na psihodeličnim rock elementima 70-ih godina. Prije njih koncertom će večer otvoriti zagrebački grooveri Sloanwall.

Boris Štok će u Rockmarku u utorak 16. listopada predstaviti svoj prvi samostalan album i najaviti veliki zagrebački koncert planiran 26. istog mjeseca u Tvornici kulture. Ovih dana u prodaji se našao njegov album »Ispod kože«, prvo samostalno djelo nakon odlaska iz grupe Quasarr.

Legendarna novosadska punk-rock grupa Atheist Rap stiže 26. listopada u Zagreb. Prvi gosti nove sezone programa Sviraj Stare u Vintage Industrialu izvest će pjesme isključivo s prva tri kultna albuma: »Maori i crni Gonzales« (1993.), »Ja Eventualno Bih Ako Njega Eliminišete« (1995.) i »II liga Zapad« (1998.) kojima su se afirmirali i stekli široku publiku na ovim prostorima.

Povratak Clutcha

Katalonski Mourn u Vintage Industrial stiže 9. studenog, a David Eugene Edwards i Alexander Hacke, članovi grupa Wovenhand, Einstürzende Neubauten i 16 Horsepower, donose svoj uzbudljiv projekt Risha u Tvornicu kulture u utorak, 6. studenog. My Baby, mješavina nizozemske i novozelandske krvi, rođen iz ljubavi prema fingerpickin’ gitarama, voodoou, funku, gospelu i južnjačkom močvarnom bluesu, u Tvornicu kulture vraća se 16. studenog.

Fantastičan combo berlinskih The Ocean i filadelfijske Rosette stiže u klub Močvara 17. studenog. Londonski trojac Public Service Broadcasting krenut će početkom studenog na europsku turneju koja će obuhvaćati 21 grad, a u Zagreb stižu 19. studenog i to u Tvornicu kulture. Nothing, već nekoliko godina najhvaljeniji shoegaze bend naše generacije, na treći nastup u Hrvatskoj dolaze 21. studenog u Močvaru. Sjajni Mudhoney u Močvari su 24. studenog, dok je, jedan od najcjenjenijih britanskih rock-gitarista svih vremena gost Yammatova u Laubi 24. studenog.

Moćna marylandska četvorka Clutch nedavno je objavila »Book Of Bad Decisions«, dvanaesti studijski album kojeg 9. prosinca donose u zagrebačku Tvornicu kulture. U Zagreb se vraća dvije godine nakon premijernog nastupa koji je bio rasprodan tjednima ranije. Ovaj put će im se pridružiti dva sjajna benda – The Picturebooks i Inspector Cluzo.

The Strange će novi album »Echo Chamber« koncertno predstaviti u Tvornici kulture 13. prosinca. Elemental u 2018. godini slave 20 godina postojanja, a vrhunac slavlja dogodit će se 14. i 15. prosinca u Tvornici kulture.

Komentari

komentara