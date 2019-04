Pjesma »Wake Up Call« novi je singl grupe Jonathan skinut s njihovog aktualnog, hvaljenog albuma »To Hold«. Pjesma je to koju se može čuti u kontroveznom spotu Dalibora Matanića »Port Of Diversity« napravljenog za Rijeku Europsku prijestolnicu kulture 2020. U promotivnom spotu pojavljuju se i članovi benda.

Ovom pjesmom grupa Jonathan zaokružuje izuzetno uspješan početak 2019. i najavljuje jako zaposlene mjesece koji slijede.

U prvih nekoliko mjeseci ove godine već su osvojili nagradu Rock&Off u kategoriji Pjesme godine, održali dva uspješna koncerta u zagrebačkom Saxu te veliku američku turneju s 11 koncerata. Uskoro ih očekuje i koncert u rodnom gradu: u Pogonu kulture nastupaju 27. travnja, a već imaju najavljene koncerte i u Zagrebu, Zadru, Kostanjevcima i Dubrovniku.

