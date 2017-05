„Smell the Roses“ debitantaski je singl Rogera Watersa, legendarnog člana kultnog sastava Poink Floyd, s njegovog novog albuma koji će se pod nazivom „Is This The Life We Really Want?“ u prodaji pojaviti 2. lipnja, Pojavom tog albuma Waters će prekinuti šutnju dugu punih 25 godina koliko je proteklo od njegovog posljednjeg studijskog albuma, ploče „Amused To Death“ iz 1992. godine.

Najavljući svoj povratak Waters je rekao kako će njegov novi album s 12 pjesama biti kritičan komentar suvremenog društva, a dvije ili tri pjesme, po njegovim rijećima, motive imaju u radio drami za koju je nedavno radio glazbu i u kojoj djed i njegova unuka tinejdžerka nastoje saznati zbog čega u za njih dalekim zemljama Bliskog Istoka ginu djeca. Uz to na albumu će svakako biti i „kontra Trump“ pjesama budući da je u posljednjih godinu dana Waters jedan odf glszbenia koji nsu bili među žešćim kritičarima poteza i ponašanja novog američkog predsjednika.

Producentski posao na povratničkom Watersovom albumu napravio je čuveni Nigel Godrich, znan po radu sa sastavom Radiohead, koji svira i niz instrumenata, a uz njega tu su još i Gus Seyffert (bas, gitara), Jonathan Wilson (gitara) Joey Waronker (bubnjevi), Roger Mannning i Lee Pardini (klavijature) te kao prateći vokali Lucius, Jessica Wolfe i Holly Proctor.

