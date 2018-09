Engleski post punk band White Lies vraća se u Tvornicu kulture u nedjelju 10. ožujka 2019. s novim albumom »Five«.

Hvaljeni londonski bend novi studijski uradak će objaviti 1. veljače što će ujedno označiti i 10 godina karijere, a zagrebački nastup bit će jedina prilika vidjeti ih u regiji na pratećoj velikoj europskoj turneji.

Album »Five« pokazuje nove kreativne puteve ovog trojca iz zapadnog Londona, a u pjesmama pokazuju novo samopouzdanje. Sve se drastično promijenilo u zadnjih deset godina, njihovi suvremenici su se pojavili i nestali, konzumerizam se stalno razvija, ali fanovi White Liesa su ostali ustrajni i predani, bilo da je riječ o onima u UK-u ili po cijelom svijetu.

– Ovo je prekretnica u stvaranju White Liesa. Ova ploča označava naše desetljeće postojanja kao benda, što nas je pogurnulo u neke nove smjerove u istraživanju vlastitog zvuka i umjetničkih teritorija – označava početak novog i uzbudljivog poglavlja za nas, kaže bend.

Kompleksniji od njihova četiri prethodnika, s dodatkom osobnih stihova basista i tekstopisca Charlesa Cavea, »Five« pokazuje odvažan korak naprijed, te Cave sam kaže: »Izgleda da je istina što kažu, pet zaista je magičan broj«. White Lies su ujedno i objavili naslovni singl »Time To Give« kao najavu novog albuma.

Pisanje i snimanje albuma odvijalo se na obje strane Atlantika. Radili su s dugogodišnjim poznanikom Edom Bullerom koji je producirao zadnja dva albuma, priključio se i inženjer zvuka James Brown (Arctic Monkeys, Foo Fighters), producent Flood, te je dobitnik Grammya, Alan Moulder (Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, The Killers), zadužen za miksanje albuma.

Priča oko benda počinje 2005. godine kada su Harry McVeigh, Charles Cave i Jack Lawrence-Brown karijeru započeli pod imenom Fear Of Flying, a kada su se prebacili na mračniji zvuk rođeni su White Lies te je bend izazvao veliko zanimanje bez ijednog službenog izdanja.

Krajem 2008. objavljeni su prvi singlovi “Unfinished Business” i “Death” i “Farewell to the Fairground”, a debitantski album “To Lose My Life” po objavi u siječnju 2009. uletio je na prvo mjesto UK ljestvice albuma. Uslijedili su rasprodani nastupi po Europi, Sjevernoj Americi, Japanu i UK-u, kao i na svim većim festivalima kao što su Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, uz velike turneje s Coldplayem ili Kings Of Leon. Hvaljeni “Ritual” iz 2011. donio je singlove “Bigger Than Us” ili “Holy Ghost”, treći album “Big TV” neke kritike tada nazivaju albumom njihove karijere, a naslijedio ga je “Friends” iz 2016.

Velika europska turneja u sklopu promocije novog albuma vodi bend u velike dvorane u UK, Nizozemsku, Dansku, Njemačku, Italiju, Švicarsku, Austriju, a nastup u Zagrebu bit će jedina prilika u regiji vidjeti White Lies, u novoj, poboljšanoj i povećanoj Tvornici.

Pretprodaja ulaznica počinje 21. rujna. Ulaznice su u pretprodaji 110 kn, a na dan koncerta 130 kn.

Komentari

komentara