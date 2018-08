White on White je slika. White on White je kantautorska priča. White on White je i pseudonim iza kojeg se udobno sakrio Riječanin Marko Rogić, u glazbi debitant, ali s glazbom, opet, cijeli život. U proteklih je pola godine taj debitantski materijal predstavljen s dva singla “Mirage” i “This war” kao najava albuma prvijenca naziva “Out of nowhere” u nakladi Dallas Recordsa, čije će se cjelovečernje predstavljanje u punokrvnom, bendovskom formatu dogoditi 19. listopada 2018. na Botelu Marina, kao dio programa petog izdanja Impulse festivala.

Za materijal će Marko Rogić jednostavno reći: “Kada bih u dahu morao izvaliti o čemu je tu zapravo riječ, sveo bih stvar na tezu da je svijet koji znamo sazdan upravo i samo od naših iskustava. Tuđa slušaš i prečuješ, svoja osjećaš i, uglavnom, ne primjećuješ. Sve dok te ne pogode grimasom boli.” Žetva takvih iskustava slada i gorčine, sažimanje u priču glazbenim ključem, suština je albuma kojom White on White ispire svoju savjest i upire na više ili manje sretne točke svojega života.

Ulaznice

Broj ulaznica za koncert ograničen je na stotinu zbog atmosfere i kapaciteta prostora botela. Cijena ulaznice iznosi 30 kuna u pretprodaji i 50 kuna na ulazu u Botel Marina. Uz koncertne, u prodaji je ograničen broj festivalskih ulaznica koji vas vodi na sve koncerte i popratne događaje 5. izdanja festivala, a može se nabaviti u sustavu Entrio po cijeni od 175 kuna (11. lipnja – 9. rujna) i 200 kuna (10. rujna – 30. rujna).

Impulse je klupski boutique festival koji spaja više riječkih gradskih lokacija s misijom promocije urbane kulture: glazba će pet tjedana biti posvuda u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra (SKC) Sveučilišta u Rijeci.

Komentari

komentara