Da Marko Rogić a.k.a. White on White ima dobar, dapače izvrstan album prvijenac ,već smo znali, a nakon koncertne promocije izdanja »Out of Nowhere« održane na botelu Marina, znamo i da bi Rogićeva pjesmarica sasvim sigurno mogla odnosno trebala imati i bogati život na pozornicama diljem Hrvatske, ali i inozemstva.

Tijekom gotovo sat i pol dugog nastupa u sklopu Impulse festivala White on White su publiku šetali od kantautorske intime preko meke americane do izleta u svojevrsni indie pop odsviravši ne samo svih 12 pjesama s albuma, nego i neke nove pjesme.

Koliko god Rogić u intervjuima ponavljao kako još uvijek »ne zna ni svirati ni pjevati«, ta njegova konstatacija jednostavno ne drži vodu. Iako se u određenim trenucima, primjerice tijekom sasvim razumljive početne treme, mogla naslutiti mala nesigurnost, Rogić se već sada, iako je tek na početku svoje izvođačke karijere, na pozornici snalazi izvrsno. Kako je koncert odmicao, pred sretnicima koji su uspjeli doći do karte pojavljivao se sve sigurniji i samouvjereniji pjevač i teško da bi netko tko ne zna o čemu se radi mogao zaključiti da se radi o skoro pa debitantskom nastupu.

Naravno, dobar dio zasluga za to ide i odličnom bendu; Radislav Tičić Paf na basu i Edin Botić na bubnjevima držali su stvar suvereno pod kontrolom dok je multiinstrumentalist Darko Terlević još jednom pokazao svu raskoš svog glazbenog talenta. Terlević je u mnogočemu zaslužan za ukupni zvuk albuma »Out of Nowhere«, ali njegov doprinos u live nastupu je možda još i izraženiji, bilo da se radi o gitarskim dionicama, pratećim vokalima ili pak atmosferičnim aranžmanima koji savršeno nadopunjuju Rogićevo pjevanje.

Bendu se na pozornici pridružilo i nekoliko gostiju; Luka Benčić harmonikom je obojao pjesmu »No Return« , Stanislav Grdaković svojim je vokalom, ali i plesnim pokretima donio novu dozu pršteće energije na stage u izvedbi pjesme »Freedom« grupe The Siids, dok je Boris Mohorić pomogao trubom u pjesmi »Grey Hair«, jednom od emotivnih vrhunaca nastupa.

Odraditi prvi »pravi« koncert na domaćem terenu nije lako, ali Rogić i njegovi White on White suborci uspješno su položili taj ispit. Izlaskom albuma »Out of Nowhere« započela je njihova diskografska karijera, koncertom na Marini počinje njihov život na pozornici, nadamo se da će biti bogat i uspješan jer kvalitetom i iskrenošću izvedbe Rogić i ekipa to itekako zaslužuju.

