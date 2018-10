Večeras s početkom u 22 sata na botelu Marina publiku očekuje premijerni nastup riječkog kantautora Marka Rogića koji pod pseudonimom White on White uz pratnju benda promovira album prvijenac “Out of nowhere”.

White on White je slika. White on White je kantautorska priča. White on White je i pseudonim iza kojeg se udobno sakrio Riječanin Marko Rogić, u glazbi debitant, ali s glazbom, opet, cijeli život.

U proteklih je pola godine taj debitantski materijal predstavljen s dva singla “Mirage” i “This war” kao najava albuma prvijenca naziva “Out of nowhere” u nakladi Dallas Recordsa, koji će se moći kupiti na koncertu. Koncert je rasprodan, a službena satnica je od 20 sati ulaz na botel, dok svirka počinje u 22 sata.

Impulse je klupski boutique festival koji spaja gradske lokacije s misijom promocije dobre glazbe i urbane kulture. Festival organiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, a sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Zaklada Kultura Nova.

