Članovi Wilca objavili su novu pjesmu “All Lives, You Say?”.

Pjesma se može skinuti s njihove bandcamp stranice za jedan dolar a sav prihod od “skidanja” bend će donirati instituciji Southern Poverty Law Center koja se bavi ljudskim pravima.

Bend će novac donirati u sjećanje na oca Jeffa Tweedyja koji je nedavno preminuo.

Pjesma je objavljena nakon prosvjeda bijelih nacionalista u Charlottesvileu i zapravo je odgovor na “All Lives Matter”, slogan i “pokret” koji je nastao kao odgovor na pokret Black Lives Matter.

“All lives, all lives, you say? / I can see you are afraid / Your skin so thin / Your heart has escaped,” pjeva Tweedy u prvoj pjesmi objavljenoj nakon albuma “Schmilco” iz rujna 2016.

