My Buddy Moose, miljenici domaće i regionalne underground scene, ovoga ljeta imaju jedinstvenu čast nastupiti kao predgrupa kultnom američkom bendu Calexico na njihovim koncertima u Ljubljani sutra, 9. srpnja i Rijeci 13. kolovoza.

Riječki indie-americana zaljubljenici, okupljeni 2004. godine, već dugi niz godina slove za jedan od najboljih “malih” bendova u regiji, njihovi albumi jednoglasno su hvaljeni od strane glazbene kritike, a uvjerljivi i iskreni “live” nastupi pomogli su im da stvore vjernu bazu fanove diljem Hrvatske, ali i okolnih zemalja.

Njihova je kvaliteta prepoznata i izvan Hrvatske pa se Riječani mogu pohvaliti nastupima i suradnjama s istinskim svjetskim facama poput Howe Gelba, Marka Olsona, Chrisa Eckmana i M.Warda.

Do sada su pod etiketom Dancing Beara izdali četiri albuma: My Buddy Moose (2006.), Wonderful Feeling of Emptiness (2010.), Shine!Shine!Shine! (2013.) te IV (2017.). Posljednji album IV dočekan je hvalospjevima glazbene kritike koja ga je odmah nakon objavljivanja uvrstila u najbolja hrvatska, ali i regionalna izdanja godine.

Koncert Calexica u Ljubljani održava se u Kinu Šiška dok je gostovanje u gradu na Rječini planirno na jedinstvenoj lokaciji riječke Delte.

