Najveća hip-hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan potvrdila je dolazak na Sea Star Festival i to u sklopu velike svjetske turneje na kojoj rasprodaju neke od najvećih arena u Americi i Europi.

Nakon nastupa u New Yorku, Londonu, Berlinu, Parizu i drugim svjetskim metropolama, Wu-Tang Clan stižu u Umag, a njihov nastup na Addiko Tesla pozornici bit će ekskluzivan za cijelu centralnu, južnu i istočnu Europu. U Istri se očekuje desetine tisuća fanova iz brojnih europskih zemalja, koje nije obuhvatila njihova ovogodišnja “Gods of Rap” turneja, za koju se nagađa da će možda biti i posljednja u punom sastavu, a u sklopu koje obilježavaju 25 godina od izlaska možda i najutjecajnijeg rap albuma – “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”. Pregovori oko nastupa u Hrvatskoj trajali su čak sedam mjeseci, a glavni razlog je inzistiranje organizatora Sea Stara da cijena ulaznica bude maksimalno prilagođena domaćoj i regionalnog publici i ostane višestruko manja u odnosu na ostatak njihove turneje. Cijena ulaznice za Sea Star s 50% popusta trenutno iznosi 229 kuna za oba dana festivala, a zbog ogromnog interesa iz svih dijelova Europe, ova cijena bit će aktualna najkasnije do 15. travnja.

Sea Star festival održat će se 24. i 25. svibnja u egzotičnoj laguni Stella Maris u Umagu, uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. svibnja.

