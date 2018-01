Legendarni pjevač i tekstopisac Leonard Cohen za života nikad nije osvojio Grammy no u nedjelju je osvojio nagradu za najbolju rock izvedbu za pjesmu »You Want It Darker« u kojoj je napisao da je spreman umrijeti.

Cohen, koji je preminuo u studenome 2016., bio je velika glazbena figura s legendarnim pjesmama poput »Hallelujah« ili »So Long, Marianne«, no nikad nisu u komercijalnom smislu bile uspješnice i uvijek su ga zaobilazili Grammyiji, najveća američka glazbena nagrada.

Njegov album »You Want It Darker« objavljen je tri tjedna prije nego što je kanadski glazbenik umro u Los Angelesu u dobi od 82 godine.

U naslovnoj temi, Cohen, koji je volio metafizičke refleksije, napisao je kako je spreman suočiti se sa smrću.

Iako nikad nije dobio Grammyija za pjesmu ili album, Cohen je dobio tu nagradu za životno djelo 2010.

Pojavio se u albumu jazz legende Herbieja Hancocka posvećenom pjevačici Joni Mitchell, koji je 2008. osvojio nagradu za album godine.

