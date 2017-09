Gotovo 15 godina je prošlo otkad se, tada u osmeročlanoj postavi, Youngblood Brass Band prvi put popeo na malu pozornicu KSET-a. Došavši kao gosti tada već etabliranog klupskog programa Groodanje, ovi su dečki iz Madisona prekrcali legendarni zagrebački klub i odsvirali koncert kakav dotad Zagreb nije imao prilike doživjeti.

Bilo je to prvo gostovanje jednog suvremenog američkog brass banda koji u svom izrazu spaja tradiciju i zvuk puhačkih sastava s ulica New Orleansa, s utjecajima ostalih, uglavnom afroameričkih, glazbenih stilova poput hip-hopa ili jazza. No, za razliku od drugih sličnih bendova, YBBB su oduvijek isticali veliku važnost koju je njihov životima odigrao punk rock, pa su se već svojim prvim izdanjima, a pogotovo živim nastupima, počeli izdvajati kao originalan visokoenergetski brass band, baš onakav kakvim su se predstavili na svom premijernom, a pogotovo drugom koncertu iste te 2003. godine kad su oduševili publiku NO Jazz festival u iznova rasprodanom KSET-u.

Tri godine kasnije pune zagrebački klub Pauk i fantastičnim koncertom pred više od 1000 posjetitelja postaju jednim od prvih stranih izvođača koji je veliku popularnost stekao u Zagrebu prije negoli većem dijelu ostatka Europe. Aktualnom turnejom obilježavaju 20 godina postojanja, a tim će povodom, u punoj deseteročlanoj postavi, odsvirati dva koncerta u Hrvatskoj, u splitskom Judinom drvu i zagrebačkoj Močvari.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 55 kuna mogu se kupiti od 22. rujna do 30. rujna u Dirty Old Shopu, Tratinska 18 i Rockmarku, Berislavićeva 13. Nakon tog datuma cijena će im biti 65 kuna, na samom ulazu 80 kuna, a dostupne su i preko njihovih web shopova.

