Kraj ožujka donijet će nepopravljivim romantičarima i ljubiteljima melodramatičnih pjesama nove užitke i to zahvaljujući povratku na scenu američkog sastava The Mavericks.

Punih 19 godina nakon objavljivanja posljednjeg albuma »Trampline« ovi majstori melodramatike vraćaju se na scenu albumom »A Brand New Day« koji bi trebao biti objavljen 31. ožujka. Tex mex, latino, country i rock and roll te malo kuban ritma uz prizivanje duha šezdesetih i Spectorovog zvučnog zida ono je što će The Mavericks ponuditi, najavljuje njihov izuzetni pjevač Raoul Malo, čovjek čiji se glas zaista može mjeriti s bogatstvom vokala kakvog je imo Roy Orbison. Uz ljubavne album će ponuditi i pjesme koje s kritičkim stavom gledaju prema stvarnosti, a bit će i obrada pjesama drugih autora pri čemu je za sada poznato da će biti obrađene »Rockin’ in the Free World« Neila Younga i Dona Henleyeva »The Boys of Summer«.

