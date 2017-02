Zachary Cole Smith, pjevač sastava DIIV, najavio je ono što se i nagovještavalo kroz neke od pjesama ovog američkog rock sastava – odlazak na liječenje od ovisnosti.

Naime, Smith je višegodišnji ovisnik o heroinu o čemu govore i neke od pjesama s njihovog albuma »Is The Is Are« objavljenog 2015. godine, a sad su, izgleda, zdravstveni problemi tako veliki da je liječenje jedini mogući izlaz. »Odlazim na dugi oporavak«, objavio je Smith na Instagram stranici dodavši kako je zadnji trenutak da »prestane lagati samog sebe i ljude oko sebe«. Za nadati se je da će ova hrabra odluka dovesti do uspjeha te da će se Zachary Cole Smith vratiti rock glazbi.

