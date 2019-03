Jonathan, Antenat, J.R. August, Rezerve, Headoneast, Clone Age, Deni & Robin i Grapevine Babies novi su izvođači trećeg Zagreb Beer Festa čijim je objavljivanjem zaključen glazbeni dio programa.

Riječki Jonathan nakon američke turneje i nagrade Rock&Off vraća se pred zagrebačku publiku kojoj će predstaviti brojne hitove među kojima je i pjesma »I Never Meant To Be There« koju su publika i struka proglasili jednim od najboljih singlova prošle godine. Antenat je jedan od najboljih domaćih live bendova. Na sceni je više od 20 godina iza sebe ima tri studijska albuma. J.R. August je sjajni multiinstrumentalist koji iza sebe ima pet EP-a, a Rezerve izvrstan mladi bend iz Makarske o kojem se u zadnje vrijeme s razlogom puno priča. Pridružit će im se Headoneast, bend koji je na sceni već dugi niz godina, a publiku oduševljava konceptualnim spotovima i glazbom na koju nismo navikli često je čuti u našim krajevima. Clone Age će predstaviti pjesme s albuma »Fuse« kao i najnovije snimke iz svoje radionice. Deni & Robin je novi hrvatski synth pop projekt čija će premijerna izvedba biti upravo na Zagreb Beer Festu. Riječka funk grupa Grapevine Babies s radom je započela prije pet godina, danas broje 12 članova i uživo su pravo osvježenje koje nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Zagreb Beer Fest održavat će se od 16. do 19. svibnja u Parku Franje Tuđmana. Već najavljena imena festivala su: Morcheeba, Urban&4, Psihomodo Pop, Boris Štok, Svemirko, Detour, Punčke, ESC Life, Luce, Rolo, Electric Octopus te Haiku Garden. Ulaz je besplatan, a organizator je YEM.

