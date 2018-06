Drugo po redu izdanje Zagreb RockFesta, ugostit će nekoliko izvođača kroz ljetne mjesece na raznim lokacijama po Zagrebu. Festival koji je razbacan na više zagrebačkih lokacija ove će sezone predstaviti velika i utjecajna glazbena imena. Zagreb će od lipnja do rujna pohoditi Ice T & Body Count, Soulfly, Cigarettes After Sex te Leprous i Agent Fresco.



Niz rock, metal i žanrovski srodnih koncerata koje LAA organizira kroz lipanj i srpanj, te za početak nove sezone u rujnu, spojeni su zajedničkim nazivom Zagreb RockFest. Nakon prošlogodišnjeg izdanja, kada su glavni izvođači bili Prophets Of Rage, The Cult i Mastodon, i ovo, drugo izdanje donosi velikane Body Count, a pridružuju mu se koncerti Soulfly, Cigarettes After Sex te Leprous & Agent Fresco na različitim lokacijama, a sve pod krovom Zagreb RockFesta što predstavlja potpuno nov koncept na našoj sceni.

Ice T & Body Count

Pioniri crossovera i jedan od najvećih bandova koji je spajao hip-hop i metal, mitski Body Count iz Los Angelesa, dolaze u Boćarski dom 19. lipnja na svoj prvi hrvatski koncert nakon daleke 1997. Predvođeni jednim od najvećih rap izvođača svih vremena, velikim Ice T-jem, Body Count sviraju sirovi old school crossover, brutalnu mješavinu hip-hopa i metala.

Bend će koncertno predstaviti aktualan album »Bloodlust« na ukupno 25 europskih datuma koji uključuju neke od najpoznatijih festivala Starog kontinenta među kojima su Rock Am Ring, Rock Im Park, Hellfest, Download, Nova Rock, Aerodrom Festival i Grasspop Metal Meeting u Belgiji. Popis dvorana sadrži kultna mjesta poput amsterdamskog Melkwega i londonskog Kokoa, a u dvorani Grosse Freiheit 36 u Hamburgu bend će nastupiti dva puta u jednom danu. Body Count je prvotno trebao nastupiti u Tvornici kulture, ali su ulaznice za taj prostor bile rasprodane čak četiri mjeseca uoči održavanja, pa je svirka, u dogovoru s menadžmentom, prebačena u Boćarski dom.

Posljednjih 300 ulaznice je u prodaji. U ponudi su ulaznice po 170 kn. Ukoliko ih ostane ulaznice će se na dan koncerta moći kupiti po 190 kn.

Soulfly

Soulfly, kultna američka metal četvorka predvođena neuništivim Maxom Cavalerom, dolazi u Vintage Industrial Bar u utorak 3. srpnja. Soulfly dolazi u Zagreb u sklopu promocije novog studijskog albuma, čiji se izlazak očekuje ovog ljeta. Max je u našim krajevim rado viđen gost, nastupao je s raznim bandovima nebrojeno puta, a posljednji posjet Zagrebu na Return to Roots turneji, u jesen 2016., rezultirao je rasprodanom Tvornicom kulture danima uoči koncerta. Max Cavalera, jedan od najznačajnijih predstavnika metal glazbe svih vremena, ovoga ljeta na turneju ide sa Soulfly, čiji novi album opisuje kao tribal thrash death i povratak soundu koji je Sepultura svirala na krucijalnom izdanju »Chaos AD«.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 80 kn, a na dan koncerta, ako ih ostane, ulaznice će koštati 100 kn.

Cigarettes After Sex

Nešto više od godinu dana nakon svog premijernog hrvatskog nastupa, Cigarettes After Sex vraćaju se u Zagreb. Samostalan open air koncert planiran je u petak, 6. srpnja u dvorištu Jedinstva na Trnjanskom nasipu.

Njihovo prvo gostovanje, u Tvornici kulture u lipnju prošle godine, rasprodano je mjesec dana uoči održavanja bez da su na tržištu imali objavljen album. Cigarettes After Sex su na krilima sjajnih demo singlova, objavljenih putem You Tube kanala, stvorili strahoviti interes medija i fanova glazbe, a band i management već su tada Zagreb označili kao jedno od dražih tržišta na kojima su nastupali te su se obećali brzo vratiti.

Ulaznice za novo gostovanje Cigarettes After Sex u Zagrebu u prodaji su po 120 kn, a na dan koncerta, ako ih ostane, će biti po 150 kn.

Leprous & Gent Fresco

Norveški metalci Leprous dolaze u zagrebačku Močvaru u petak, 14. rujna u društvu islandskog benda Agent Fresco.

Leprous se nalaze na svjetskoj turneji na kojoj promoviraju album »Malina«, svoje peto studijsko djelo koje predstavlja djelomičan odmak u dosadašnjem zvuku i približavanje rocku. Leprous su diskografski aktivni cijelo desetljeće, a prijelomni album, »Bilateral«, objavili su 2011. godine te dobili veću pažnju europske publike i medija. Jednak uspjeh bilježe i nasljednici »Coal« i »The Congregation«, ali i aktualno izdanje, izrazito hvaljeno od kritike. U Močvari će im se pridružiti sjajni Islanđani Agent Fresco koji stvaraju glazbu na granici između popa, alter i math rocka, a iza sebe imaju dva albuma i jedan EP.

Ulaznice su po cijeni od 90 kn u prodaji su do 17. lipnja. Od 18. lipnja do 13. rujna cijena će im iznositi 100 kn, a na dan koncerta 120 kn.

