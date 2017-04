Ovo nam proljeće donosi i dvije vrlo zanimljive obrade rock klasika.

Tako je 49-godišnji američki gitarist Zakk Wylde (pravo mu je ime Jeffrey Wielandt) objavio album „Wylde Zeppelin Dazed and Covered“ na kojem je na svoj način obradio niz Zeppelin hitova, pjesme poput „Black Dog“, „Commuication Breakdown“, „Going to California“, „Rock and Roll“, „Stairway to Heaven“, „Good Times Bad Times“, „Whole Lotta Love“, „Kashmir“ i „Immigrant Song“.

Korak dalje, moglo bi se reći, učinio je član grupe Foxygen Jonathan Rado koji je odlučio u cijelosti obraditi album „Born to Run“ Brucea Springsteena. Bossov klasik iz 1975. godine u obradi Radoa koji, naravno, kaže kako mu je ta ploča jedna od najdražih u karijeri, bit će objavljen 12. svibnja.

