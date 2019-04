Koncertom Punčki i Repetitora u subotu je u Pogonu kulture zaključen šesti Impulse Festival. Dva hvaljena benda predstavila su se odličnim svirkama, a dvostruka eksplozija energičnog rocka oduševila je publiku koja je u velikom broju pohodila klub na Sušaku.

Na pozornicu su prve stale Punčke, odnosno Lucija, Goran i Anja, trojka kojoj je to bio posljednji nastup pred riječkom publikom, s obzirom na to da je bend nedavno najavio da uskoro prestaje s radom.

Snažna, emotivna i iskrena svirka uživo najveći je adut ove odlične indie pop/punk rock grupe, a potvrdilo se to i sinoć u Pogonu gdje nitko nije mogao ostati ravnodušan na glasnu i moćnu zvučnu sliku trija koji u svojoj glazbi vješto kombinira različite žanrove i utjecaje. Bend koji je u više navrata nastupio u Rijeci, na posljednjem se riječkom koncertu pokazao u najboljem izdanju, a publika je to znala prepoznati i nagraditi glasnim pljeskom. Zbog energičnih i silovitih live nastupa Punčke mnogi uspoređuju s Repetitorom, stoga ne čudi da su im baš one bile »predgrupa« na zatvaranju Impulse Festivala.

Repetitor, garažna rock/post punk grupa iz Beograda koja opravdano nosi titulu jednog od najboljih bendova u regiji i šire, na pozornicu je donio sličnu, samo još snažniju energiju, štoviše pravu eksploziju žestokog rocka. Milena, Ana-Marija i Boris predstavili su se svojevrsnim »best of« setom, ali i novim pjesmama koje tek trebaju biti objavljene. Bend koji iza sebe ima tri nosača zvuka, prepoznatljivim je sirovim zvukom oduševio publiku od Srbije do Kine. Oduševljena je bila i publika u Pogonu kulture koja je, sudeći po reakcijama, jako dobro upoznata s njihovim repertoarom. Njihov nastup bio je, bez sumnje, vrhunac, ali i najbolji mogući svršetak šestog Impulse Festivala.

U sklopu završnog dana ovogodišnjeg Impulse Festivala koji je tijekom deset dana na deset gradskih lokacija ponudio niz glazbom povezanih događanja, u subotu je u Kružnoj ulici održan i dvanaesti Sajam ploča.

