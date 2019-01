Za zasluge u pružanju diskografskog prebivališta i boravišta desecima bendova, kao i za neumorni rad na predstavljanju i održavanju hrvatskog undergrounda, Zdenko Franjić postat će prvi dobitnik Nagrade za životno djelo Rock&Off nezavisne glazbene novinarske nagrade koja će biti dodijeljena u zagrebačkoj Tvornici kulture, u četvrtak 31. siječnja.

Što je zajedničko Majkama, Overflowu, Kojotima, Goriboru, MORT-u i Bambi Molestersima? Svi su oni imali istu početnu stanicu na svojem glazbenom putovanju: Zdenka Franjića i njegovu izdavačku kuću, Slušaj najglasnije. Ovi bendovi djelić su bogatog kataloga koji je u posljednja tri desetljeća udomio niz imena, od The Bugsa, preko kultnih Satana Panonskog i Jure Klavijature pa sve do Damira Avdića. Od 1987. do danas Franjić je na svojoj etiketi Slušaj najglasnije objavio više od 200 izdanja, na kazetama i CD-ima, s punokrvnim omotima koji su često znali šokirati slučajne posjetitelje njegovog štanda. Poznat je i po seriji kompilacija »Bombardiranje New Yorka« čije je prvo, antologijsko izdanje okupilo zavidnu postavu u kojoj su bili: Satan Panonski, Sköl, Messerschmitt, Majke, Machine Gun i Kaotične duše. U Franjićevom »profesionalnom« životopisu nije zanemariv ni njegov umjetnički alter ego: Lutajući DJ Zdena.

»Nisam imal pametnijeg posla« – Franjićev je odgovor na pitanje zašto je pokrenuo vlastitu etiketu. Legendarnog nezavisnog izdavača kojeg je glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš nazvao »kraljem undergrounda« i danas se najčešće može naći za njegovim štandom u Močvari, ispred Bookse ili na nekom glazbenom festivalu, skrivenog iza kutija CD-ova, kazeta, fanzina i stripova; skrivenog iza pametnijeg posla.

