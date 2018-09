Prilika da se predstavi jedno odlično novo, širem krugu ljudi nepoznato glazbeno ime, jedno je od najvećih zadovoljstava bavljenja organizacijom koncerata.

Nakon sad već nepreglednog niza iznimno nadarenih imena koja su kroz Žedno uho prošla tijekom proteklih dvadesetak godina, red je došao i na jednog katalonskog izvođača koji jako obećava.

Mourn su nastali kad je srednjoškolsko prijateljstvo Jazz Rodriguez Bueno i Carle Perez Vas preraslo u glazbeno druženje inspirirano Patti Smith, PJ Harvey i Sleater Kinney. Nakon prvih sirovih akustičnih materijala koje su snimile kao duo, Jazz u bend dovodi prijatelja iz djetinjstva Antonia i svoju mlađu sestru Leiu, koja je, kad su Mourn 2014. objavili istoimeni album prvijenac, imala samo 15 godina. Već dvije godine poslije objavljuju drugi album »Ha, Ha, He!«, a činjenica da je objavljen za cijenjeni Captured Tracks (Mac DeMarco, DIIV, Wild Nothing) omogućuje im proboj van granica Španjolske, pa je tako ovaj album toplo dočekan od strane AllMusica, Consequence of Sounda, No Ripcorda, The 405, Pitchforka i brojnih drugih glazbenih medija.

U lipnju ove godine svjetlo dana je ugledao »Sorpresa Familia«, treći njihov album objavljen ponovo za Captured Tracks, album na kojem je ova četvorka dodatno izbrusila svoju glazbenu formulu kojom iznimno uspješno balansiraju između nježnog post-rocka i glasnog punka.

Ovaj koncert zagrebačkoj publici 9. studenog u Vintage Industrial Baru poklanja festival Žedno uho koji 13. listopada u Močvari predstavlja Deafheaven, a 24. studenog u isti klub dolaze Mudhoney.

Komentari

komentara