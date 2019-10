Riječki Peek&Poke sutra će ugostiti predstavljanje knjige »Život s Idi(J)otima« autora Nenada Marjanovića – dr. Frica, basista legendarnih KUD Idijota kojem će društvo praviti sudrug iz benda Diego Bosusco Ptica.



– Bit će priče, bit će knjiga, bit će majica, bit će piva, bit će pjesme… Upad džaba! Počinjemo u 20.00 sati, poručuju organizatori.

KUD Idijoti, pulski punk bend, punk legende i pojam u svim državama bivše Jugoslavije, službeno su dobili svoju prvu biografiju u kojoj su vrlo detaljno ispisane stranice o »bendu naše mladosti« u razdoblju od 1985. do 2000. godine. Sročio ih je Nenad Marjanović fanovima grupe poznatiji kao dr. Fric, basist benda. Priča u ovoj knjizi, u kojoj su se našle i neke do sada neispričane priče o Idijotima te brojni nepoznati detalji, završava s trenutkom kada su Fric i Diego Bosusco – Ptica izašli iz benda.

Iako je knjiga već predstavljena u Rijeci, u svibnju u sklopu sajma knjige VRISAK, razloga za novu priču i razgovor o njoj ima napretek – od same knjige, do reizdanja live albuma »Gratis Hits Live!« koji je zasjeo na prvo mjesto prodaje domaćih albuma, do hrvatske turneje filma »Tusta«, biografskog dokumentarca o najvećem frontmenu ex-Yu punk-rock scene, prerano preminulom frontmenu KUD-a Idijoti Branku Črncu Tusti.

Komentari

komentara