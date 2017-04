Godinu dana nakon nezaboravnog potopa znojem uzrokovanog sumanutim plesom, ove se subote u Tunelu priprema druga epizoda glazbenog programa pod imenom FunkaRoma.

Orijentalna mega žurka i slavljenje impresivne virtuoznosti romskih muzičara bit će održana u režiji poznatog riječkog DJ-a Dr. Smeđeg Šećera i posebnih gostiju, orkestra Pehlin Kings. Danas jedini hrvatski romski orkestar, u aktualnoj postavi čine: Orhan Sali (vokal), Rasim Berisha (klavijatura), Ergjan Mustafa (gitara), Fljurim Dibrani (bas klavijatura) i Alija Sulejman (bubnjevi). Što pripremaju za drugo izdanje FunkaRome koja će biti održana taman na Svjetski dan Roma, otkrili su nam Dr. Smeđi Šećer i pjevač i vođa Pehlin Kingsa Orhan Sali.

Pravi spektakl

Šećer: Priprema se višesatna psihodelična improvizacijska žurka orijentalnog groovea u režiji Orkestra Pehlin kings i brata Šećera. Od Indije do Libanona, preko Balkana, od čočeka i kola do vrtoglavih trbušnih plesova.

Orhan: Spektakl koji ne možete doživjeti nigdje, to nije žurka da staneš i gledaš u plafon, nego da se ubiješ od plesa. Želimo povezati orkestar i publiku na razini duše na način da ni konobar s pićem ne može proći kroz nas.

Otkud uopće ideja za organizacijom takve glazbene večeri?

Šećer: U svojim arheološkim istraživanjima otkrio sam ogroman broj ploča virtuozne romske glazbe za koju se ispostavilo da je nešto najbolje što je izašlo na prostoru Balkana za vrijeme diskografske produkcije 60-ih, 70-ih i 80-ih. Ti autentični i originalni zvukovi odmah su pronašli put do moje selekcije i tabana plesača, na isti način kao što to rade funk, jazz ili salsa. Sve narodnjaci, s ogromnim improvizacijskim prostorom za soliste i uzavrele bubnjarske dionice, bilo na bateriji ili tarabuci. Kako su narodnjaci nešto što svi vole i slušaju a da možda to ni ne primjećuju, bilo da pričamo o hip hopu koji je u određenim formama nešto najbliže turbo folku ili naprimjer jazzu i bluesu koji dijele brojne sličnosti s romskom glazbom, smatrao sam da je došlo vrijeme da napravimo folk žurku kako bi sve te izvorne i drevne muzičke i euritmične momente bacili ljudima pod tabane.

Odlična suradnja

Jeste li FunkaRomu predstavili negdje drugdje osim u Rijeci?

Orhan: Dosad smo dvaput nastupali na ovakav način, u Tunelu i na prvom izdanju Velvet festivala u Puntu, i oba puta smo razveselili ljude i natjerali ih ples. Imamo neke nove planove koje nećemo otkrivati, ali smo svakako zainteresirani za nove nastupe.

Zbog čega je vama draga romska glazba?

Šećer: Jer je iskrena, nepatvorena i autentična i samim time trenutno pobuđuje neke drevne pumpe hormona sreće u mozgu.

Kako je i kada došlo do vaše suradnje s Pehlin Kingsima?

Šećer: Orhan kaže da se to sasvim prirodno dogodilo jer je »Smeđi Šećer morao pronaći jedine »smeđe« ljude u gradu« s kojima može muzički surađivati.

Orhan: Prošle godine smo počeli surađivati preko Nebojše iz Tunela. Imali smo zajedničke probe na Pehlinu u našim prostorijama i odmah smo se povezali kroz mnogo smijeha kao da surađujemo godinama. Zajedno smo probudili neku novu inspiraciju i povezali se na novoj muzičkoj razini. Prošli put smo i duel organizirali, kao natjecanje benda i DJ-a kojim smo pokušali dodatno povezati ljude s romskom kulturom.

