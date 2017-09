The National su objavili četvrti i posljednji singl sa svog novog albuma „Sleep Well Beast“ koji će 8. rujna objaviti izdavačka kuća 4AD. Pjesma „Day I Die“ popraćena je video spotom koji je, kao i prethodne na ovom albumu, režirao Casey Reas.

Video animacija načinjena je od više od pet tisuća fotografija koje je Casey Reas zabilježio tijekom proba benda The National u pariškom muzeju Le Centquatre, a članovi benda i reditelj ga opisuju kao jedan dan u životu grupe.

Počevši od 4. rujna The National će promovirati svoje novo izdanje na radio postajama kao što su SiriusXm i NPR, gostovanjem u emisiji “Late Night With Stephen Colbert” i live nastupima, dok će na sam dan objavljivanja održati intimni koncert u Bowery Ballroom u New Yorku, a koji će prenositi američka radio stanica SiriusXM.

Do sad objavljeni singlovi sastava The National dostupni su na Deezeru i možete ih preslušati putem linka: https://goo.gl/mXg4y6.

