Najveći regionalni punk rock bend Hladno pivo nastupit će na Sea Star Festivalu koji se i ove godine održava 24. i 25. svibnja u laguni Stella Maris u Umagu. Na veliku pozornicu stižu Mile Kekin i ekipa, i to ne samo kao zvijezde u svom žanru, već i kao povijesno važan bend koji je u proteklih 30 godina osvojio srca čitave regije.

Značaj Hladnog piva nemoguće je svesti na puku diskografiju koja obuhvaća osam antologijskih studijskih albuma. Od prvijenca zicera »Džinovski«, preko albuma »G.A.D.« i »Desetka«, stilski su se razvijali na čvrstim izdanjima »Pobjeda«, »Šamar« i »Knjiga žalbe«, da bi uspješno zagrebli u daljnja glazbena otkrivenja na izdanjima »Svijet glamura« i »Dani zatvorenih vrata«.

U Umag dolazi i Mahmut Orhan, slavni istanbulski house producent i DJ čiji su hitovi osvojili svjetske top liste. Karijera turske zvijezde eksplodirala je u prošle dvije godine zahvaljujući talentu za hitove koji su zajedno na internetskim video servisima prikupili gotovo milijardu pregleda. U svijet dance glazbe ušao je remiksirajući trake iz ’80-ih i ’90-ih, a njegova kombinacija soulful deep housea i groovy indie dancea dovela ga je do izdavanja na više labela. Orhan je poznat po inovativnom miksu house glazbe kojoj daje melodijske elemente iz turskog kulturnog naslijeđa, posebno u prvom hitu »Age of Emotions« koji mu je donio ugovor s Ultra Records. Hit »Feel« kojim je pokorio svjetske top liste i radijske postaje, bilježi gotovo 350 milijuna pregleda na YouTubeu i tjednima je bio najprodavaniji hit na Beatportu. DJ poznat po službenom remiksu uvodne špice »Igre prijestolja«, u Umag donosi hitove kao što su »Uprising«, »Believe Me Now«, »Hold You«, »Way To Life«, »Vesaire«, »I Feel Your Pain«, ljetna plesna himna »6 Days«…

