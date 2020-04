Nakon Nene Belana i Fiumensa koji su prošlog vikenda oduševili fanove, sinoć je na Žujinoj Facebook stranici zasvirao legendarni riječki rock bend Let 3.

O »virtualnoj« svirci, životu u »četiri zida«, te onom što nas očekuje nakon što prođe koronakriza, razgovarali smo s Damirom Martinovićem Mrletom, jednim od frontmena Leta 3. Odnosno, razmijenili smo pitanja mailom jer riječki glazbenik ovih dana boravi u Velikoj Gorici.



Jučer je Let 3 imao »virtualni« koncert, Ostajem u Gajbi. Vjerujem da će to bilo jedno posve novo iskustvo i za vas kao izvođače, ali i za vašu publiku?

– Novo iskustvo! Nikad nismo imali takvu vrstu svirke. Ja sam u Velikoj Gorici, a dečki u Rijeci. Oni su isto morali biti u odvojenim prostorima tako da je bilo zanimljivo. Volim svirati pa je bilo super!



Na svim platformama

Ovih dana posebno ste aktivni na društvenim mrežama, tu su i savjeti za vježbanje, serijal objava Kaluđerica bez nosa, Priče za laku noć…?

– Radim kao i uvijek. Stalno imam svu opremu, pa snimam sve. I prije ove pošasti sam bio na svim platformama. To je dio mog posla, no moram reći da to sve radim prvenstveno jer me to zabavlja.



Kako provodite ovo vrijeme doma? Odnosno kako podnosite boravak u »četiri zida« i »socijalnu distancu«? Radite na novom materijalu?

– Snimam, imam koncerte, bio je i Mr.Lee&IvaneSky koncert na Dallas Karantena partyju, snimam svaki dan nešto. Vježbe, Kaluđerica bez nosa, uskoro ide koncert Kišnih razdraganaca! Radim glazbu za novi film Stanislava Tomića, komediju »Po tamburi«.



Boravite u Velikoj Gorici. Jeste li osjetili posljedice potresa? Kako se s tim nosite?

– Da, bilo je gadno. Za razliku od Zagreba, nije bilo štete, no taj osjećaj gdje se sve ljulja i nestaje, osjećaj uzemljenja je zastrašujuć. I dugo će ova trauma biti u svima. Dijelimo se na ljude koji su doživjeli potres i koji nisu. Osjećaj gdje napokon shvatiš kakva si mrvica.



Što vam najviše nedostaje u izolaciji? Kao čovjeku, ali i kao glazbeniku?

– Kontakt s publikom. Ljudi, mediteranski način socijalnog druženja. Grljenje prije i nakon koncerta. U biti ne previše, užasno se bojim bolesti, nikamo ne idem, jako mi je lijepo i uživam u karanteni.



Bit će teško

Epidemija će imati dugoročne posljedice, ponajprije ekonomske, mnogi su već sad ostali bez posla… Bit će teško vratiti publiku na koncerte?

– Da, bit će teško. Nadam se da će ljudi, jer mi se čini da je cijela kulturna dimenzija odavno na respiratoru, a u ovim okolnostima vidim da nas se jako zove, treba i pita… ustvari napraviti neki filtar gdje ćemo ipak imati onu staru pa i novu publiku. Tko misli da može bez umjetnosti, neka se zamisli što mu je ovih dana najviše nedostajalo osim šire obitelji.



Cijela ova situacija neminovno će se odraziti na glazbenu industriju, ali i općenito na cijelu kulturu. Mnogim umjetnicima ugrožena je egzistencija…

– Bila je i prije. Ovo je, naravno, nova dimenzija. Vidjet ćemo kako ćemo rasporediti sredstva pomoći. Moguće da bude pameti i da nama isto udijele novac za sve što ne smijemo sad raditi i za sve što nam je otkazano. Glazba je potreba. Nasušna. Kao i cement na zgradi. Tko to ne zna – ne zna ništa. Novac nije problem, novaca nema… Treba naučiti živjeti bez njega.



Za kraj, što ćete prvo učiniti jednom kad se ukinu mjere predstrožnosti?

– Odraditi nekoliko koncerata s publikom i grliti se sa svojim najdražima, još jače i još duže, i još i još.

Kišni razdraganci imaju novi spot

Sada kada djeca ne mogu doći na koncert najdražih Kišnih razdraganaca, oni putuju u njihove domove. Nakon što su oživjeli u spotu za »Teška slova« i naučili nas izgovoriti sva najteža slova, Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle u suradnji s Lanom Letović Perčin i Anisom Galijatovićem (Kreativna produkcija Scenopolis) za mališane su pripremili još jedan veseli videospot, za pjesmu »Kap« u kojoj su im se pridružili mališani iz dječjeg zbora KAP iz Rijeke.

– Sad kad ljudi ne mogu doći u posjet Kišnim razdragancima, oni vam šalju svoj najdragocjeniji sastojak – Kap. Pjesma ima super spot o kapljicama kiše koje očiste sve, dođe nam sunce i vrati nas sve na igralište, poručili su Ivanka i Mrle.

