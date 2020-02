Grupa Editors u subotu se vraća u Hrvatsku, u Malu dvoranu Doma sportova u sklopu turneje »Greatest Hits«. Sudeći prema aktivnoj set-listi turneje, bend koji je u svojoj petnaest godina dugoj karijeri upisao impresivan broj hitova, većinu njih će izvesti na najvećem samostalnom gostovanju u Zagrebu.

Turneja s tridesetak nastupa počela je prošlog tjedna, a početni datumi su postavili set-listu koja predstavlja čak 24 najvažnije pjesme iz kataloga benda što znači da će ovo biti koncert nakrcan hitovima i višesatnim programom s odličnom produkcijom koju bend sam donosi u Zagreb. Uz klasični i nostalgični hit »An End Has a Start«, tu su se našle »Bullets« i »Bones«, kao i »Escape the Nest« i »Spiders« koje nisu izvodili gotovo desetljeće.

Uz »Magazine«, »Sugar«, Editorsi su izveli i nove stvari s kompilacije najvećih hitova »Black Gold« – »Upside Down« i »Frankenstein«. Hvaljeni klasici s prijašnjih albuma, »Violence«, »Papillon«, »Ocena Of Night«, »Formaldehyde«, našli su se na listi, kao i »The Weight of the World«, »Spiders«, »A Ton Of Love« te »Blood«.

Misterioznost pjesama uz kombinaciju vokala i jake gitare nastavili su uz »Walk The Fleet Road«, »You Are Fading«, »Distance« koju prvi put izvode uživo nakon šest godina, te uspješnice »The Racing Rats«, »Munich« i »Smokers Outside the Hospital Doors«. Kao predgrupa Editorsima nastupit će belgijski dark new wave bend Whispering Sons.

