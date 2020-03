Mejl zatrpan obavijestima o otkazivanju ili odgađanju programa, najave mogućnosti zatvaranja svih ugostiteljskih objekata te onih u kojima djeluje kultura u najširem mogućem kontekstu, preporuke smanjivanja socijalnih kontakata… Sve je to postalo naša svakodnevica.

Koronavirus će imati dalekosežne posljedice na sve segmente naših života, a među njima je kultura odlaženja na koncerte, uživanje u glazbi. Taj dio najviše pogađa male organizatore, promotore, vlasnike klubova…

»Zdravija vremena«

Poput riječke udruge Distune Promotion koja je odgodila cijeli niz koncerata, događanja, ali i cijelo sedmo izdanje Impulse Festivala.

– »S obzirom na novonastale okolnosti…« Početak je to rečenice koju smo prošlog tjedna nažalost učestalo koristili, bilo da se obraćamo medijima, partnerima ili pak publici. Konkretne posljedice smo itekako osjetili. Naime, morali smo odgoditi cijelo sedmo izdanje Impulse Festivala koji je bio tu, što se kaže, pred vratima. Srećom, imamo odličnu suradnju s partnerom Sveučilišnim kulturnim centrom, s kojim smo izdanje pripremali od rujna prošle godine, i vrlo brzo je postignut dogovor o odgodi, a ne otkazivanju, te sada pokušavamo pronaći nove termine s programskom shemom koja je i prvotno zamišljena. No ni to nije sve, dva vrlo značajna programa koja su planirana zajedno s partnerima – klubom Močvara iz Zagreba te Pozitivnim ritmom iz Zagreba, u sklopu EPK-a, čekaju neka »zdravija vremena«. A povrh svega naš najdugovječniji program, serija koncerta pod nazivom »Distune vam predstavlja« je također stavljena u karantenu. Sve to uz onaj glupavi osjećaj praznine i masu potpitanja predstavlja dodatno žongliranje s ionako nesigurnim elementima: kapacitetom, financijama, terminima…, govori nam Željko Pendić iz Distune Promotiona, agilne riječke udruge koja već godinama pred riječku publiku dovodi zanimljiva domaća i strana koncertna gostovanja.

Odgovorno ponašanje

Distune promotion jedna je od onih udruga koja oduvijek žonglira između strasti i želje da obogati riječku koncertnu ponudu, organizirajući ne samo sjajne koncerte riječkih i primorskih bendova, već i aktualnih imena s cijele domaće, ali i strane scene, te financija jer organizirati takve koncerte uvijek je na rubu isplativosti. I upravo je Distune, baš poput udruge Ri Rock, te ostalih malih lokalnih promotora klupske i koncertne scene, trenutno u velikom problemu. Pa ipak, u trenutku kad su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite i ostalih mjerodavnih institucija stigle prve preporuke o odgađanju i otkazivanju bilo kakvih događanja za više od sto ljudi, odlučili su, odgovorno i savjesno, odgoditi sva događanja.

– Situaciju smo shvatili vrlo ozbiljno, ali i odgovorno. Počevši od kontakta sa Stožerom civilne zaštite PGŽ-a, pa sve do osluškivanja situacija na terenu. Upravo taj moment s terena koji uključuje naše prijatelje suradnike iz Zagreba, regije i dalje, rezultirao je i promptnom reakcijom. Stojimo iza apela za pomoć nezavisnoj domaćoj kulturi na vrlo jasan i konkretan način: od preciznih uputa na koji način možemo dalje raditi do, primjerice, isplata potraživanja i od strane lokalne samouprave i od Ministarstva kulture za prošlu, ali i uplata prve rate za tekuću godinu, priznavanja dosadašnjih troškova za otkazane, odnosno odgođene programe, odgoda plaćanja PDV-a itd. Ujedno, pozvali smo i nekolicinu aktera s riječke scene da bez obzira na poziciju, bili oni promotori, organizatori, vlasnici prostora ili pak članovi strukovnih udruga, zajedno usmjerimo ideje k rješavanju problema što mora biti doneseno na nivou lokalne samouprave, odnosno države, kaže nam Pendić.

Isto su učinili i u udruzi Ri Rock.

Benzin na vatru

Golembiowski dodaje kako i bez ove krize većini organizatora dosta programa ovisi o napisanim projektima.

– Kasne rezultati nekoliko EU-projekata koje smo napisali i zbog toga smo već izgubili jedno radno mjesto, a ako se ubrzo ne budu znali rezultati, bojimo se da nam je ugroženo još nekoliko ljudi. Ako se to dogodi, u pitanje dolazi i sam opstanak udruge. Usto kasni se i s raspisivanjem novih najavljenih natječaja. Tako da je koronavirus došao kao »benzin na vatru«. Teško je pronaći način kako dalje. Sastanak Upravnog Odbora udruge je odradio prvi krizni sastanak prošlog tjedna. Koronavirus zatekao nas je usred strateškog planiranja i izrade operativnog plana i zadao nam dodatne udarce. Trenutno se ne nalazimo uživo, nego virtualno komuniciramo i smišljamo načine kako da sve premostimo. Pozitivno je to što je kreativnost na maksimumu. Usto, nekako se nadamo da će i Grad Rijeka smisliti kako da pomogne akterima na sceni, kaže Golembiowski.

No i kad epidemija prođe, neminovno će se zbog straha i osjećaja nesigurnosti, promijeniti i navike publike.

– Vjeru u svoju publiku i dalje imamo i vjerujemo da će potegnuti da se vratimo natrag u normalu te ih pozivamo da nas i dalje prate kako bi saznali kako nam mogu pomoći. Jedna od stvari koji nas zabrinjava je naguranost događaja, to jest »bum« koji će se dogoditi kada se u jednom trenutku nakon epidemije svi događaji održe u isto vrijeme. Tu će se pokazati međusobna umreženost, solidarnost, fleksibilnost i poštovanje organizatora. No, možda će baš ta situacija biti super jer će javnost htjeti slaviti i obilaziti sve događaje i možda će nas baš sve spasiti. No, to ne znamo. Kao sve vezano za ovaj virus, tako je i situacija s događajima u kulturi teško predvidljiva i izuzetno promjenjiva. Ostavit ću pozitivan trag sljedećom rečenicom jer smatram da je u ovim trenucima bitno da držimo glavu gore i guramo naprijed: Svi organizatori su gospodari maštovitosti i vjerujem da će se pronaći način da opstanemo. Bit će gadno, ali mi to možemo. Publika je u svemu ovome bitna da shvati koliko će biti teško vratiti se u pogon te ih molimo da i oni budu fleksibilni i spremni pomoći, kaže Golembiowski.

Pomoć institucija

Za komentar trenutačne situacije upitali smo i Sašu Jovanovića, vlasnika i voditelja kluba Crkva koji je do daljnjeg zatvorio vrata.

On ističe kako, unatoč situaciji, pokušava biti pozitivan u svim aspektima.

– Znate onu staru, tko zna zašto je ovo dobro? Očekujem da institucije donesu odluke koje će gubitke učiniti bezbolnim. Kako dalje? Ne bih se usudio išta prejudicirati i planirati dok ne budemo znali koliko će ovo potrajati. A kad sve prođe, vjerujem da će publika jako cijeniti ponovnu mogućnost zajedničkog plesa i druženja. Do tada svima želimo da budu odgovorni i da uživaju sa svojim bližnjima, rekao je.

Mihael Prosen iz River Puba pak kaže kako je gašenje klupskog života velik gubitak.

– Uz uobičajenu svakodnevnu pubovsku ponudu pivskih, kofeinskih i ostalih napitaka, tu su još kvizovi srijedom, karaoke četvrtkom te live nastupi bendova vikendom, sve redom vrlo posjećeni programi koji imaju vjernu publiku, a uz neodržavanje istih te velike troškove koje ovakav jedan pogon kao što je River pub i dalje generira, scenarij opstanka bez nekakve pomoći institucija je vrlo predvidljiv i nije optimističan. Teško mi je sada dati ikakav smisleni odgovor na pitanja vezana uz bilo kakvu budućnost, vidimo da se situacija mijenja iz dana u dan, čak iz sata u sat. Jasno je da smo u velikom problemu ako ovo potraje još tri mjeseca. U tom slučaju sigurno propada i turistička sezona, a onda nas čekaju veliki problemi i sigurno sve staje barem do jeseni. Ali pokušavamo se okrenuti pozitivnim mislima, nadi da će kroz maksimalno mjesec, dva najgore proći i da ćemo se polako svi zajedno vratiti u normalu. Zdravlje nam je sada ipak svima u fokusu razmišljanja, nas i naših sugrađana. Nakon izolacije, red je da se ljudi nauživaju dobre live glazbe pa da nas, uz babyboom za 9 mjeseci, puno prije iznenadi i jedan band-boom i live music-boom. Nadajmo se da ćemo se svi skupa zaželjeti izlaska na ulice i u klubove, odlazaka na kvalitetne programe i koncerte, rekao je Prosen.

Ozbiljan gubitak

Matea Benzan, voditeljica programa Pogona kulture i The Beertije, ističe kako gašenje klupskog života za njih (Pogon kulture) znači odgađanje svih koncerata do sljedeće koncertne sezone, odnosno listopada ove godine.

– Riječ je o 15 dogovorenih svirki, što u našoj organizaciji, što vanjskih organizatora, neke od kojih još nisu ni bile objavljene. Gubitak je, malo je reći, ozbiljan, ali zadovoljni smo što je barem apel kojim se nezavisna scena ovih dana obratila javnosti i političarima, urodio plodom te su usvojene razne mjere za pomoć kulturnom sektoru za maksimalno ublažavanje negativnih učinaka uslijed ove epidemije. Mišljenja smo da se situacija neće riješiti u kratkom roku, stoga nismo htjeli otvarati datume preko ljeta jer sumnjamo da će se društvo do onda »okuražiti« pohoditi kulturna zbivanja. Nadamo se da smo u krivu! Svirke u The Beertiji su nam odgođene do daljnjeg, a i sam rad lokala uslijed Vladine zabrane rada ugostiteljskih objekata koja najvjerojatnije stupa na snagu najkasnije ovog petka. Nadamo se da se zabana rada od mjesec dana neće produživati i da će popis Vladinih mjera pomoći rasti proporcionalno s potrebama naše branše, rekla je.

Kad pandemija nestane, ostat će posljedice.

– Zauzdavanje epidemije ne vidimo baš kao »kraj« problema u svijetu organizacije. Navike publike su usko vezane uz njenu platežnu moć koja će vjerojatno uslijed ekonomske krize uzrokovane zatvaranjem ogromne količine tvrtki zbog zabrana koje slijede opasti, tako da zaista nećemo znati kako će se i hoće li se ova branša oporaviti odmah nakon stavljanja epidemije pod kontrolu dok ne vidimo u kojem smjeru će se kretati ekonomska situacija u zemlji. Morat ćemo uistinu blisko surađivati s izvođačima, lokalnom upravom i državom, a najviše s našom publikom da vratimo naviku izlaska na evente. Nadamo se najboljem, ali pripremamo se na najgore, dodala je.

Virtualni koncerti

Stream odnosno virtualni koncerti jedni su od mogućih rješenja.

– Tako je. Iako nismo puno razmišljali o daljoj budućnosti, bacili smo se na ono što najbolje znamo, a to je održavanje kulture živom. Budimo realni, to je većinski i stalni posao alternativnih i nekomercijalnih organizacija. U ovu priču uskače naša Radio Roža kroz projekt Žiroskop. Program Radija Rože se i dalje održava i u sklopu istog ćemo samo podebljati program, među kojim je bitna emisija »Živo uživo« gdje bendovi mogu zasvirati uživo u kontroliranim uvjetima, a posjetitelji pratiti njihov »koncert« online putem Facebook live streama pa bendove pozivamo da se jave Radio Roži ako žele zasvirati. Radio Roža također upravo pregovara o tome da se pokrenu živi nastupi DJ-eva raznih žanrova gdje će publika biti u mogućnosti slušati glazbu i zaboraviti na probleme na nekoliko sati, a Ri Rock tako pokazati da je scena živa. U razradi su i planovi online edukacije, tj. savjetovanja za bendove i glazbenike gdje bi im organizatori iz naše udruge pomogli kako da se okrenu prema sebi i riješe sve stvari koje nisu vezane uz umjetnost i s kojima se često glazbenici nemaju vremena baviti, a izrazito su bitni za djelovanje benda. Ideja imamo puno jer kako rekoh, svi članovi organizacija su maštoviti, jedino nas brine hoćemo li biti u mogućnosti provesti ih u slučaju da se pogorša stanje s epidemijom, kaže Golembiowski.

Saša Jovanović pak kaže kako Crkva kao klub zasad neće imati streaming, ali kao pojedinci, njegovi DJ-i zasigurno hoće.

– Glazba će uvijek uveseljavati ljude, a u ovim trenucima, virtualni nastupi zaista pomažu i pozdravljam svakog tko se odlučio na taj korak, kaže Jovanović.

Razmislimo svi

Matea Benzan kaže kako virtualni koncerti za njih nisu opcija jer ništa ne može zamijeniti onu pravu energiju benda i komunikaciju s publikom.

– Virtualne opcije više vidimo kao nešto što izvođači sami mogu pokrenuti za sebe i svoje fanove, te možda neke kulturne udruge, ali nama kao isključivo komercijalnoj djelatnosti, i to dvorani za live svirke, to nije baš neki fit. Sve koncerte u svojoj organizaciji u Pogonu kulture prebacili smo na datume u listopadu jer ćemo onda moći osigurati neupitnu isplatu za izvođače i partnere u produkciji, zaključila je.

Mihael Prosen kaže da je kod njih sve moguće, ali radije želi vjerovati da će se uskoro s prijateljima i kolegama vidjeti u prvom redu ispred pozornice Palacha, Beertije, Pogona, Milorda ili Rivera i nazdraviti nekom finom pivom kraju pandemije, naravno uz glasno rokanje nekog odličnog benda.

– Priželjkujem taj scenarij. Do tada pratimo ekipu iz Radio Rože koja je već usvojila taj koncept i radi odličan posao, zaključio je.

I Distune Promotion razmišlja o mogućim rješenjima.

– Pozivamo i da razmislimo kako nastaviti s programom jer je stream, odnosno online postaje sve izglednija opcija za realizaciju. Uz ovaj vidljivi financijski šok slijedi i onaj »nevidljivi« ljudski osjećaj povezan sa strahom i nesigurnošću i to će zasigurno biti dodatni problem, tko zna koliko će se vremena izgubiti za ponovnu uspostavu svega. Ipak, gledamo pozitivno jer i u najgorima kriznim vremenima nastaju možda i najbolja djela i to na svim poljima kulture. A tu je i podrška publike koja nam je također stizala ovih dana i na kojoj smo baš jako zahvalni. I za kraj kako pjeva Husker Du – »New Day Rising«, zaključuje Pendić.

