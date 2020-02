Talentirani glazbenik Nikola Vranić, poznatiji pod umjetničkim imenom J.R. August, dominirao je na dodjeli druge nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off, osvojivši čak tri statue. U Tvornici kulture, na svoj 31. rođendan, osvojio je nagradu za album godine (»Dangerous Waters«), veliki prasak godine te za Rock&Off izvođača godine. Hvaljeni je glazbenik imao čast i otvoriti glazbenu večer – sa svojim je bendom izveo pjesmu »Crucify Me«.

– Definitivno se nisam nadao svim nagradama, mislio sam da ću možda osvojiti jednu. Jako sam počašćen, posebno zbog nagrade za album godine. Mislim da imam jako dobar album i da sam dao sve u njega, ali mi je s druge strane žao što i drugi nominirani zaslužili nagrade, ali eto tako je ispalo. Jako mi se sviđa nagrada Rock&Off, to nije nešto bezveze i nešto što je lako probaviti, tek će mi sve sjesti za nekoliko dana. Odabrali su me ljudi iz industrije koje jako cijenim, i kad ti dodijele tri nagrade – to je stvarno jaki vjetar u leđa, rekao je hvaljeni glazbenik.

J. R. August uživo odlično zvuči, no riječka publika još ga nije imala prilike poslušati.

– Da, nikako da dođemo do Rijeke, kao da nas ne želite… Ali jednostavno nismo našli prave organizatore tako da ovim putem pozivam organizatore – pozovite nas da se dogovorimo za svirku, poručio je.

Urbanova »Iskra«

Riječka grupa Jonathan, lani nagrađena u kategoriji Pjesma godine, sada je slavila u »kraljevskoj« kategoriji Koncertni izvođač godine.

– Nismo očekivali nagradu, ali nam je jako drago jer smo baš razmišljali o tome kako je to novinarska nagrada, a nisu svi novinari došli na jedan naš koncert, nego na više koncerata što znači da smo uvijek bili na nekoj dobroj razini. Tako da je super što su se odlučili za nas. Hvala im lijepa. Inače, trenutno se spremamo ići u studio snimiti nekoliko pjesama, nastupamo na after partyju otvorenja EPK-a u Pogonu kulture, za Valentinovo imamo koncert u Splitu, i onda nastup u Saxu u Zagrebu. Još je puno toga dogovoreno, ali o tom, potom, rekao je Nikica Jurjević iz Jonathana.

Pjesma godine je »Iskra« Urbana & 4. Damir Urban nije mogao nazočiti dodjeli, ali je na nagradi zahvalio videoporukom. U njegovo ime nagradu je preuzela zvijezda spota za »Iskru« Jana Sienna Mikić.

U Rijeku ide još jedna nagrada – dvojac The Siids najbolji je u kategoriji Electro&Off.

– Ovu nagradu zapravo i nismo očekivali. Bili smo nominirani u četiri kategorije, što je bilo iznad svih očekivanja. To što smo osvojili baš ovu nagradu, godi i prija. Najbitnije su nagrade za pjesmu i album godine, a ovo za što smo mi dobili je nama potvrda da smo ono što smo sanjali dobiti u studiju, i uspjeli dobili. Prije smo s grupom Morso radili klasičnu bendovsku priču, a ovo što su sada The Siids je kombinacija rocka i elektronike i za to smo i nagrađeni. Presretni smo, komentirao je Stanislav Grdaković i dodao:

– Svaki koncept koji valorizira nečiji rad je dobar, a kada to radi struka, i to radi za scenu koja nije klasična pop glazba nego alternativa, takav tip nagrade mora postojati i važan je jer je ovdje prepoznato najkvalitetnije od glazbe.

KUD Idijoti

U kategoriji Pop&Off slavila je Irena Žilić, dok je u Jazz&Off kategoriji nagrada pripala grupi Chui. U Rap&Off kategoriji najboljim je proglašen Vojko V. Iskonova nagrada publike otišla je u ruke Gorana Bare i grupe Majke.

KUD Idijoti su ovogodišnji dobitnici Rock&Off nagrade za životno djelo kojom se konačno prepoznaje značaj i mjesto tog legendarnog pulskog benda, te koje im na domaćoj rock i punk sceni pripada. Nagradu su preuzeli Diego Bosusco-Ptica i Nenad Marjanović-Dr. Fric, dok su u ime pokojnog pjevača Branka Črnca-Tuste nagradu preuzeli sin Ivan i kći Maja Črnac.

– KUD Idijoti nažalost ne postoji već osam godina, zbog smrti pjevača Branka Črnca-Tuste. Tu su bila njegova djeca koja su preuzela nagradu u njegovo ime. Što mislim o nagradi? Vremena su takva kakva su, treba praštati, treba biti iznad situacije. HGU je nama zagorčavao život 1990-ih, branio nam rad, ali što je – tu je. Te su godine bile teške za sve, ali isplatila se ta neka satisfakcija, istina koja je došla na kraju.

Samim tim što su nam dali nagradu, ispričali su se svi oni koji su tada djelovali na suprotnoj strani. Htio bih pohvaliti Zagrepčane, one druge, koji su nam davali mjesta za prostor, svirku, naše suborce, rekao je Nenad Marjanović-Dr. Fric.

Četrdesetak medija

Na drugoj dodjeli nagrade Rock&Off, nagrađeni su glazbenici koji su svojim marljivim radom obilježili hrvatsku rock&off glazbenu scenu tijekom 2019 godine. Stručni žiri sastavljen od 77 novinara iz više od 40 medija donio je svoj sud.

Uz najavljene izvođače koji su nastupili na drugoj dodjeli, publiku su zabavili duhoviti prezenteri, a prava glazbena poslastica su bile izvedbe pjesmama KUD Idijota »Ja sjećam se« i »Za tebe« zbora J.R.-a Augusta. Chui, J. R. August, Porto Morto, Sun U, The Siids, Aklea Neon, Overflow i Pocket Palma nastupili su u glazbenom dijelu programa, iznenađenje večeri je bio nastup Vojka V na kraju same dodjele. Program je, kao i lani, vodila Martina Validžić. Organizator nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.

