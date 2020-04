Organizatori zagrebačkog festivala kažu da je, nakon odluke Vlade o nastavku zabrana javnih događanja i velikih okupljanja narednih mjeseci i službeno postalo jasno da se 15. INmusic festival neće moći održati u najavljenom terminu.

“Prateći zbivanja vezana uz razvoj pandemije na svjetskoj razini od početka ožujka, organizacija INmusic festivala je u iščekivanju odluke o nastavku zabrane javnih okupljanja više od 10 osoba i nakon 11. svibnja ove godine na vrijeme započela planiranje za održavanje jubilarnog izdanja u novom terminu u 2021. godini”, izvijestili su.

Kažu da su u intenzivnoj komunikaciji s izvođačima koji su trebali nastupiti, kao i onima čija imena još nisu objavili, te su svi izrazili želju da se njihovi planirani nastupi na INmusic festivalu #15 realiziraju u sklopu novih datuma održavanja u 2021. godini.

“S obzirom na to da je u pitanju iznimno zahtjevan proces pomicanja čitavih turneja koji zahtjeva složenu međunarodnu koordinaciju, izvođači i organizacija festivala mole za strpljenje i razumijevanje dok se odgode najavljenih turneja ne zaključe”, dodaju.

Najavili su i da će festivalski kamp ugostiti posjetitelje 15. INmusic festivala od 18. do 25. lipnja 2021. godine, a i za njega su već kupljene ulaznice važeće za nove datume.

Na ovogodišnjem festivalu na zagrebačkom Jarunu trebali su nastupiti The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian, Rival Sons, Gogol Bordello i drugi.