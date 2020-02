Hrvatski multiinstrumentalist i kantautor J. R. August ove će subote u Hrvatskom glazbenom zavodu predstaviti svoj novi album »Dangerous waters«, najavio je organizator koncerta Hangtime Agency.

J. R. August (pravim imenom Nikola Vranić) ove je godine osvojio glazbene nagrade Rock&Off za album godine i izvođača godine te Veliki prasak godine, a do sada je objavio pet EP-a – »Change of Seasons«, »Tea Party with Mrs. Death«, »33«, »Tales from the Forest« i »Black Waters«.

– Siguran sam da će ovo biti najposebniji koncert u mojoj karijeri. Pripremili smo neke nove pjesme i na koncertu ćete uz zbor i bend, prvi put moći čuti i gudače koje smo pozvali da nam se pridruže kako bi i tim zvukovima obogatili moju muziku. Svirat ćemo akustične instrumente i slušatelji će moći upiti muziku u pravom smislu te riječi, poručio je J. R. August.

J. R. August je pozornost javnosti zadobio kvadrilogijom »Change of Seasons«, pričom o četiri godišnja doba ispričanom kroz četiri videospota, od kojih se s prvim, »Man With A Magnificent Mind«, našao na ljestvici najperspektivnijih glazbenika na službenoj web-stranici velikog Coldplayja. Koncert će se održati u Hrvatskom glazbenom zavodu u subotu, 15. veljače, a ostalo je još 50 ulaznica u pretprodaji u Dirty Old Shopu.

Komentari

komentara