Bend Gogol Bordello, čiju glazbu odlikuje mješavina gipsy i punk zvuka, novo je pojačanje 15. izdanja INmusic festivala koji se na Jarunu održava od 22. do 24. lipnja, najavili su u ponedjeljak organizatori.

Predvođeni karizmatičnim Eugeneom Hützom, grupa Gogol Bordello okuplja šaroliku skupinu glazbenika i perfomera iz svih dijelova svijeta koji će ove godine ponovno nastupiti na ovogodišnjem INmusicu. Romski i istočnoeuropski utjecaji u pjesmama i nastupima Gogol Bordella spajaju se s energičnim punk i dub elementima uz pratnju violine, harmonike pa čak i saksofona.

»Gogol Bordello ima sedam studijskih albuma iza sebe, jedan EP, niz gostovanja s drugim glazbenicima i u dokumentarnim i igranim filmovima, a u dva desetljeća rada utvrdila je status jedne od najatraktivnijih i najneobičnijih pojava na svjetskoj glazbenoj sceni«, poručili su organizatori.

Taj bend sa svojom dozom punk-rock multikulturalizma omiljeni je gost na pozornicama diljem svijeta, dodaju.

Gogol Bordello svojim nastupom pridružuje glazbenom programu jubilarnog 15. izdanja INmusic festivala uz već poznate izvođače – The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian i Rival Sons.

Trodnevni festival se na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka održava od 22. do 24. lipnja 2020. godine.

