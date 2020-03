Naviknuli smo da se svakoga vikenda održava neki koncert u našoj blizini, posebice ove godine kada je Rijeka kao Europska prijestolnica kulture trebala vrvjeti različitim događanjima. Nažalost, nevidljiva neprijateljica korona natjerala nas je da ne izlazimo iz svojih domova, a glazbenike da odgađaju svoje koncerte za neka ljepša i zdravija vremena.

Ipak, nisu se svi odlučili u potpunosti predati ovoj situaciji pa su tako mnogobrojni glazbenici prebacili svoje instrumente s pozornice u dnevne boravke i nastavili uveseljavati ekipu ispred ekrana. Jer, iako nas život sada tjera da se distanciramo i zatvorimo u svoje domove, srećom imamo tehnologiju koja nam omogućuje da se jednim klikom gledamo i slušamo s bilo kime izvan našega okruženja. Pa tako možemo slušati i koncerte Nene Belana & Fiumensa, Dubioza kolektiva, Luke Nižetića, Franke Batelić, Damira Kedže i mnogih drugih. I to potpuno besplatno u toplini i sigurnosti svojega doma.

Svirke u naslonjačima

Neno Belan & Fiumensi održali su svirku preko Facebook stranice Ožujskoga piva u sklopu akcije »Žujine svirke«. Iako je prvotno bilo zamišljeno da će glazbenici dolaziti u njihov studio, zbog preporuka nadležnih institucija Neno Belan & Fiumensi su iz svoje »gajbe« u Rijeci snimili jednosatnu generalnu probu koja je zatim puštena na toj društvenoj mreži.

I medijska kuća 24 sata odlučila je okupiti glazbenike kako bi povodom akcije #zajedno24sata snimili koncerte kojima je onda mnogima lakše i zanimljivije ostati doma cijelog dana. Franka Batelić, Damir Kedžo, Luka Nižetić i Zsa Zsa, samo su neki od pjevača koji su uživo u svojim naslonjačima otpjevali nekoliko pjesama.

I oni moraju biti odvojeni od svojih prijatelja i članova bendova, pa je tako Franka zapjevala uz svojega brata Nikolu koji joj je bio pratnja na gitari, dok smo gitarista Damira Kedže mogli vidjeti preko ekrana njegova laptopa.

– Jako je čudno pjevati kod kuće. Ostanimo svi doma u ovom vremenu koje je nalik SF filmu, poručila je Franka svojim obožavateljima prije nego što je otpjevala svoje ljubavne hitove »S tobom«, »Kao ti i ja« i »Sve dok sanjaš«.

Riječanin Marko Tolja također potiče ljude da ostanu doma te svakodnevno na svojem Facebook profilu ostvaruje glazbene želje kako bi svima dani prošli u malo veselijem ritmu.

– Neće nas ni korona ni potres smesti da ostanemo pozitivni, poslušni i da pregazimo sve ove nedaće! – poručio je Tolja preko društvenih mreža, dok su mu društvo pravili klavir i gitara.



Quarantine Show

Poseban online koncert imali su i Lela & Joe Kaplowitz koji su, također preko Facebooka, pozvali obožavatelje na jednosatni koncert gdje su odsvirali svoje autorske skladbe, ali i neke svjetske jazz uspješnice.

Popularni bend Dubioza kolektiv nije razočarao svoje mnogobrojne obožavatelje organizacijom »Quarantine Showa« koji se održava svakog ponedjeljka u 20.30 na njihovom YouTube i Facebook kanalu.

– U pokušaju da nađemo način kako skratiti duge dane u samoizolaciji i učiniti ih zanimljivijima i sebi i drugima, odlučili smo kreirati Dubioza kolektiv Quarantine Show. S obzirom na to da članovi benda žive u tri različite države, pet različitih gradova, i sedam različitih lokacija, tražili smo rješenje kako da u novonastaloj situaciji ipak sviramo koncerte. Svaki od članova benda će svirati iz svoje kuće, a ljudi će to moći gledati na našem YouTube kanalu, Facebooku i ostalim društvenim mrežama. Odlučili smo svakoga ponedjeljka od 20.30 svirati jedan set u trajanju od 20 minuta. Glasno i energično, baš onako kako su ljudi naviknuli od nas. Pozivamo vas da nam se pridružite. Ako već ne možemo doći u vaš grad da vam sviramo – doći ćemo na vaša računala, tablete i mobilne telefone. Odvrnite svoje zvučnike do kraja, plešite, skačite i pjevajte s nama. Ako se susjedi budu bunili – pošaljite im link i pozovite ih da se pridruže – poručuju dečki iz benda.



Ostani doma

Na Facebook stranici grupe Vatra snimke pjesama iz kućne atmosfere objavljuje frontmen benda Ivan Dečak.

– Kad već nemremo na koncerte…Naručite sljedeću, poručio je Dečak.

#slušajdomaće

Dallas Records u suradnji sa svojim izvođačima koji su, kao i najveći broj nas, radi sigurnosti svih nas primorani ostati doma i tako se boriti protiv globalne pandemije virusa COVID-19, pokreće inicijativu koja će vam nasuprot svemu lošem što se oko nas događa, ponuditi val optimizma, dobre energije i zdrave zabave. Bilo da ste u samoizolaciji ili svojevoljnoj karanteni ili i dalje na radnom mjestu ili pak radite od doma, #karantenasessions koji su ujedno i njihov doprinos inicijativi #slušajdomaće, bit će mala glazbena oaza koja će pomoći da lakše, barem nakratko, uz moć glazbe prebrodite ovu krizu uz svoje omiljene izvođače.

– Na Facebook stranici Dallas Recordsa svakog dana u 19 sati moći ćete pratiti live svirke ili posebno snimljene izvedbe naših izvođača koji će vam se javiti iz intime svoje karantene. U nizu izvođača koji će se uključiti u #karantenasessions bit će Turisti, Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević, Neno Belan, Ivan Dečak | Vatra, TBF, Psihomodo Pop, Luce, Luka Nižetić, Ivana Radovniković, Ivana Banfić, Nikolina Tomljanović, Sandro Bastiančić, Kim Verson, Brain Holidays, Atmospheric, Aljoša i Tonka Šerić | Pavel, Bojan Jambrošić i brojna imena koji će svirati za sve vas koji se borite za živote drugih tako što ostajete doma u sigurnosti svoje karantene, poručili su iz Dallasa. Prvi su bili Turisti koji su svojeg riječkog doma poručili »Samo ljubav«.



#Odsobedosobe

Naposljetku se svemu priključio i Unison – Hrvatski glazbeni savez i Večernji List koji su odlučili ujediniti sve glazbenike u projektu pod nazivom #Odsobedosobe. Pozvali su sve da iz svoje sobe, situaciji u inat, snime videoizvedbe svojih pjesama. Ideja je uključiti što više glazbenika i njihovih pjesama na jednom mjestu čime će jednoga dana, kada sve ovo prođe, ostati prekrasna arhiva »sobnih« izvedbi.

Usto, osim što sviraju, mnogi glazbenici na društvenim mrežama održavaju i besplatne satove glazbe i nude instrukcije svima koje to zanima.

U vrijeme kada smo svi doma, online koncerti su odličan način za dobru zabavu jer, realno – kada ćete opet moći na neki koncert u pidžami i bez novčanika? Glazba spaja i priča u trenutcima kada osjećaje ne možeš iskazati riječima, a kao što je kazao Billy Joel: »Ona sama po sebi iscjeljuje. Predstavlja eksplozivan prikaz ljudskosti i nešto je čime smo svi dirnuti«. I jesmo. Ostanimo zato doma i uživajmo u super online nastupima naših glazbenika.

Unisonov poziv glazbenicima

Unison će sve videoizvedbe iz sobe obraditi, masterirati i distribuirati svojim partnerima. Večernji list će tri puta tjedno, počevši 23. ožujka u 18 sati objavljivati po jednu videoizvedbu s YouTube kanala Unisona. Partner je i HRT koji će također u emisiji POPROCK.HR emitirati tri puta tjedno jednu od izvedbi te CMC televizija na kojoj ćete također moći vidjeti i čuti hrvatske glazbenike iz njihovih soba, a u sklopu projekta #Odsobedosobe.

– Pozivamo i sve hrvatske glazbenike, autore, izvođače i producente da nam svoje snimke pošalju na mail spotovi@unison.hr. Poželjno je snimiti 3 glazbena broja do 15 minuta ili obraćanje fanovima s porukama za #ostanidoma i s upoznavanjem s kreativnim procesom stvaranja od kuća uz poruku svim gledateljima, kamerom, fotoaparatom ili mobitelom, poručili su iz Unisona.

Tekst: Sanda Milinković, Katarina Blažević

