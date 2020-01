Londonske punk rock legende U.K. Subs nastupit će 4. veljače u zagrebačkom Boogaloo klubu obilježavajući 40. obljetnicu od objavljivanja drugog albuma »Brand New Age«, na kojem se nalazi njihov najveći hit »Warhead«, najavio je organizator koncerta Twilight Promotion.

U.K. Subs na čelu sa živućom punk legendom, pjevačem Charile Harperom koji je napunio sedamdest i petu godinu života, nastavlja s konstantnom turnejom pod geslom »On Tour Forever«, svirajući iz godine u godinu novim generacijama punkera. U. K. Subs slove za predvodnike druge punk generacije uz Dead Kennedys, The Exploited, Discharge, Anti Nowhere League i GBH, iako su karijeru započeli još 1976. godine. Prvi singl »C.I.D.« objavili su 1978. godine i odmah se pojavili u glazbenoj TV emisiji »Top Of The Pops«.

Već s prvim albumom »Another Kind Of Blues» dospjeli su u prvi plan na punk sceni, djelomično zahvaljujući velikoj diskografskoj kući RCA, za koju su objavili još tri albuma i postali jedan od najuspješnijih punk rock bendova sa čak sedam izdanja na UK Top 30 između 1978. i 1981. godine. U Hrvatsku su prvi put stigli 1986. godine, kad su u tadašnjem kultnom zagrebačkom klubu »Kulušić» odsvirali koncert za pamćenje. Nakon toga su nas obilazili svakih par godina i bili jedan od rijetkih bendova koji se usudio doći za vrijeme rata, i to nekoliko puta, pa tako i 1991.

Koncertni snimak iz zagrebačkog kluba »Jabuka» iz 1993. godine objavljen je kao bonus CD na njihovom albumu »Normal Service Resumed» iz 1994. godine. Kao gosti večeri nastupit će zagrebački old school punkeri Eksodus, koji su već desetak puta svirali s U.K. Subsima, i britanski band The Mistakes koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku predstaviti svoj novi album »Upstarts And Heretics«.

