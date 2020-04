Prestižna berlinska izdavačka kuća Get Physical Music prošlog je tjedna objavila treće izdanje iz serijala EP-a »Croatia Gets Physical« za čiju se selekciju ponovo pobrinuo Andrea Ljekaj.

Izdanje donosi tri glazbene numere: Toma R & Evern Ulusoy – »Erotic Fresco«, Ana Antonova – »Misunderstanding« i Andrea Ljekaj – »Tamo« (Marina Karamarko Remix). Marina Karamarko jedna je od najuspješnijih i najperspektivnijih hrvatskih DJ-ica i producentica, vlasnica i voditeljica etikete THANQ, a Ana Antonova nagrađivana krčka DJ-ica i producentica s riječkom adresom, koja u THANQ-u ima ulogu »label managera«.

S obzirom na to da u trenutačnim okolnostima promociju ne mogu održati u klupskom okruženju, Ana i Marina odlučile su objavu novog izdanja proslaviti dvosatnim videostreamom s jednog od riječkih »eševa«, zahvaljujući kojem su slušatelji i gledatelji osim u glazbi, mogli uživati i u ljepoti grada Rijeke, kao i kvarnerskog akvatorija. Snimku nastupa moguće je poslušati na Facebooku, YouTubeu i Twitchu. Da bi Anin i Marinin projekt bio uspješno realiziran, besplatno su im pomogli – Frane Frleta, dBoki Sond & Light (audio i videopodrška), Goran Kovačević (snimka dronom), Almir Malkočević (tehnička podrška), Club Crkva (tehnička podrška/DJ oprema) i Josip Kukuljan (domar zgrade) kojima od srca zahvaljuju.



Odlične reakcije

Kako je prošao nastup, što vam je bilo na repertoaru?

Ana: Zadovoljna sam nastupom i cijelim projektom, samim time što budžeta uopće nije bilo i sve smo napravile uz pomoć prijatelja. Početni dogovor je bio da se snimimo u studiju, kao što i većina kolega radi, ali mi smo htjele isporučiti nešto drugačije jer je prilika izvanredna i nismo to htjele propustiti. Repertoar sam bazirala na izdanjima izdavačke kuće Get Physical, uključivši i moju glazbenu numeru/pjesmu (traku) »Misunderstanding« koja je izašla na »Croatia Gets Physical EP3« zbog kojeg smo sve ovo i pripremile, kao i trakama/songovima/pjesmama koje sam odabrala baš za ovu priliku bez opterećenja u žanru, ali koje najviše opisuju – kako mi to kažemo »moj zvuk« koji sviram u klubovima pred publikom.

Marina: Nastup je prošao odlično, zadovoljna sam i glazbeno i energetski, kao i pogledom koji smo imale dok smo svirale. Odvrtjela sam melodičnije jer mi takvi zvukovi nekako najviše leže uz otvoreni pogled na more, a naravno i svoj remix koji je nedavno izašao na poznatom njemačkom labelu Get Physical koji je i bio povod ove promotivne snimke.



Kakve su reakcije? Po onome što sam pročitala na društvenim mrežama, ljudi su oduševljeni…

Ana: Nisam očekivala ovakve reakcije, sve me to jako jako iznenadilo. Znam da nas puno ljudi podržava i voli, ali nekako kad vidiš to napisano u komentaru i ponovo se možeš vratiti i pročitati postaneš, svjestan da te ti ljudi zaista vole, podržavaju i prate tvoj rad. Mene je iznenadilo koliko je Krčana/otočana koji i nisu navikli na clubbing (jer pravog underground kluba na otoku nema godinama) pratilo stream. Dok s druge strane pristižu pozdravi iz cijelog svijeta; poput poruke jednog Amerikanca koji piše kako je znao da je Hrvatska lijepa zemlja i da je želi posjetiti već neko vrijeme, ali da sad to mora ostvariti čim prije. To je potajno i bio naš cilj, da prezentiramo Rijeku i Kvarner i pošaljemo najljepšu sliku našega kraja u svijet. Naravno da ima i drugih lokacija, možda i atraktivnijih na Kvarneru, ali zbog trenutnog stanja 27. kat »EŠ« nebodera u kojem Marina živi bio je jedini izbor bez pretjeranih komplicija zbog nemogućnosti kretanja, koji se na kraju pokazao kao pun pogodak.

Marina: Da, reakcije su iznad svih očekivanja, sad bi svi još (smijeh). Uvijek se iznenadimo koliko nas ljudi prate, vole i podržavaju i to je stvarno divno i beskrajno sam zahvalna za to, pogotovo u ovim trenucima kada smo ostali preko noći bez posla i primanja. Ljubav, podrška i zajedništvo nas sve liječe i pune.



Propali planovi

Planirate li nešto slično u budućnosti?

Ana: Radile smo nešto slično prije dvije godine na riječkoj Zvjezdarnici, samo uz prisutnost publike, isto u dnevnom terminu s odličnim odazivom. Više puta smo tražile lokaciju i zapravo naišle na nezainteresiranost s druge strane. Nije nam nikad bilo jasno zašto je to tako. Smatramo da je ovo odličan proizvod i za promociju klupske kulture i nimalo zanemarive turističke destinacije.

Marina: Mislim da smo sada svi u fazi da su svi planovi stali. Inače smo imali velike planove za ovu godinu.



Koliko vam je ova koronavirusna kriza poremetila upravo te planove, koliko vam je nastupa otkazano…?

Ana: Sve ovo poprilično utječe na nas, i mentalno i egzistencijalno. Imala sam odličan booking za ožujak i travanj, čak sam neke pozive morala i odbiti zbog zauzetosti. Prvu polovicu ožujka sam uspjela odraditi, ali sve nakon toga je propalo. S obzirom na to da živim od glazbe, ovo je ogroman udarac na financijsku konstrukciju mene kao podstanara i glazbenog freelancera. Početkom godine počela sam raditi u TD-u Rijeka 2020, unutar programa »Kuhinja različitosti«, ali kako je i s te strane došlo do otkazivanja ugovora, uopće ne mogu predvidjeti što će mi se događati u sljedećih mjesec dana. Nadam se najboljem, čekam da se sve restrikcije čim prije opozovu, da krenemo s koliko-toliko normalnim životom, okupljanjima pa samim time i ponovnim svirkama pred »živom« publikom, a ne samo preko ekrana.

Marina: Mislim da vam ne moram govoriti što je COVID-19 napravio za glazbenu kulturu. U nekoliko dana otkazano mi je više od 6, 7 svirki, a onda su u sljedećem tjednu svi do jednog dogovorenog datuma otpali, a i svi oni potencijalni u budućnosti su mi otkazani. Preko noći smo ostali bez posla i bez prihoda i bez neke pozitivne perspektive što se tiče partyja, festivala, noćnog života i zabavne kulture, tako da sami sebe guramo u pozitivu, u kreativnost i stvaranje, i jako nas veseli i puni kada to ljudi i podrže.





Komentari

komentara