Svoj trinaesti studijski album nazvan »I am Not a Dog on a Chain« Steven Patrick, puno poznatiji kao Morrissey, ne samo da je proglasio najboljim do sada u 32 godine dugoj solističkoj karijeri, već je izjavio i da je »predobar da bi bilo istinito«.

U tim mu se hvalospjevima pridružio i producent Joe Chiccarelli nazvavši ga njegovim najavanturističkijim i najhrabrijim albumom na kojem Morrissey »pomiče granice – glazbeno i tekstualno«. Naravno, dečki pretjeruju. Osim Morrisseyevog uvijek briljantnog baritona, ništa na ovom albumu nije toliko bolje od ranijih albuma. Štoviše, dalo bi se nanizati nekoliko definitivno boljih soloradova pjevača koji je pomalo i kultni status stekao kao vokal britanskog rock sastava The Smiths.

»I am Not a Dog on a Chain«, pokazuju to ocjene kritike, a i plasman na top ljestvicama, nije bitnije kvalitetniji od svog tri godine starog prethodnika »Low in High School«, a svakako nije tako dobar kao, primjerice, »World Piece Is Not Your Bussines« koji je 2014. godine Morrissey također napravio s Chiccarellijim kao producentom. Naravno, sve to ne znači da novi rad ex-Smiths pjevača ne zavređuje pozornost jer, posebno za njegove fanove, i ovaj album ima svojih dobrih strana.

Kritika stvarnosti

Po Morrisseyu u njih svakako spada epski dugačka (gotovo 8 minuta) »The Secret of Music« kroz koju eksperimentira i tekstom koji govori o različitim glazebnim instrumentima, kao i glazbom koja se kreće u rasponu od eksperimentalnog i art rock pristupa do psihodelije, a konačan je rezultat neslušljiva i dosadna glazba koja će za većinu slušatelja biti najgori trenutak albuma. Naravno, bit će – jer ih uvijek ima – i onih kojima će to biti fan-ta-sti-čno. Na svu sreću u preostalih deset pjesama Morrissey ne ide u slične nemušte kvazintelektualne art eksperimente pa u nekoliko pjesama možemo uživati u onom što Morrissey oduvijek radi jako dobro – cinizmu, ironiji i kritici iskazanoj kroz skladbe koje uspješno plove između rock i pop senzibiliteta.

Najbolji primjer za to svakako je sjajna »What Kind of People Live in These Houses?« kojom kroz privlačni i vrlo slušljivi country folk izraz kritizira malograđane i sve one koji ne razmišljaju svojom glavom. Na istom je valu i naslovna »I Am Not a Dog on a Chain« kojom se kroz kombinaciju rocka, dječjih pjesmica i vodvilj pristupa glazbi bori protiv pošasti fake news stvarnosti tražeći od slušatelja da razmišlja svojom glavom i ne bude pas na lancu. Morrissey je jako dobar i u pjesmama gdje kroz stvaranje zasebnih priča i likova kritizira suvremenu stvarnost.

Prolaznost i starost

Jedna od takvih je odličan blues-rock »Bobby, Don’t You Think They Know?« u kojoj priču o nesretnom narkomanu izvodi uz pratnju nekada poznate disco pjevačice Thelme Houston znane po hitu »Don’t Leave Me This Way«, a isto je tako uvjerljiv u temi »The Truth About Ruth« gdje kroz podosta psihodeličan i eksperimentalan izraz govori o mukama ljudi »zarobljenih« u tijelu spola kojem mentalno ne pripadaju.

Središnja tema albuma ipak je – strah od prolaznosti i starosti. To je i logično jer Morrissey je već u 61. pa kad u electro zvukovljem bogatoj »Love Is on Its Way Out« govori o tome kako je ljubav na izlaznim vratima, jasno je da je to zbog godina. Da se sve ćešće vraća u prošlost, potvrđuje završni dio albuma u kojem slušamo predivnu »Once I Saw the River Clean« u kojoj se s puno nostalgije prisjeća kako je početkom sedamdesetih u društvu bake šetao Manchesterom nestrpljivo išćekujući trenutak kad će kupiti singl »Metal Guru« grupe T. Rex.

Prisjećanje na djetinjstvo još je uočljivije u isto tako dojmljivoj, nježnoj i prozračnoj »My Hurling Days Are Done« u kojoj se prisjeća prvih iz djetinjstva upamćenih slika, a to su bile njegova majka i plišani medvjedić igračka. Dodamo li ovom nizu još i uvodnu žestoku disco rock »Jim Jim Falls« s porukom kako život treba živjeti u potpunosti, odnosno »Knockabout Worls«, ispovijednu o brojnim napadima kojima je zbog svojih stavova bio izložen, te ljubavno-erotsku »Darling, I Hug a Pillow«, onda na kraju dobivamo prilično raznovrsnu cjelinu koja je na trenutke poprilično zanimljiva.

Gotovo u svakoj pjesmi, osim eksperimentalne »The Secret of Music«, Morrissey kreće od nekog posebnog glazbenog izraza (disco, house, funk, rock…) da bi ubrzo uslijedio gitaristički dio te potom i čvršće rock solaže. Tako u jednoj pjesmi dobivamo nekoliko različitih stilova što je Chicarellija natjeralo na ocjenu o (glazbenom) avanturizmu i hrabrosti, a Morrisseya na ocjenu o tome da je to njegov najbolji album.

