Novi, jedanaesti po redu studijski album američkog rock benda Pearl Jam dio kritičara već je opravdano nazvao grunge glazbom za odrasle.

Drukčije teško da i može biti jer su i Pearl Jam i Eddie Veder kao alfa i omega grupe već više od tri desetljeća na svjetskoj rock sceni, a od čuvenog debitantskog albuma »Ten« proteklo je dugih 29 godina. Vedderu i ekipi treba priznati da se još uvijek dobro drže u odnosu na tu davnu 1991. godinu, ali je isto tako jasno kako je vrijeme učinilo svoje pa više nisu i ne mogu biti onako žestoki, agresivni i isključivi.

No, to ne znači da je »Gigaton« slab album. Naprotiv, riječ je vrlo dobrom rock albumu koji je toliko uvjerljiv da je šteta što su Pearl Jam čekali čak sedam godina da prethodni, također vrlo dobri album »Lightning Bolt« dobije nasljednika.

Malo sporije

»Gigaton« u svom većem dijelu nudi ono po čemu su se Pearl Jam već upisali u povijest rock glazbe – čvrsti žestoki rock koji je uz nasljeđe grunge zvuka devedesetih i hard te prog rocka sedamdesetih obojen neponovljivim Vedderovim magičnim baritonom. To pak znači da gitare zavijaju, trešte i reže, bubanj i bas drže moćni razarajući ritam, a Vedder pjeva kako o osobnim temama i ljubavi, tako i o društvenoj te političkoj stvarnosti. Ono što je novo, a za to su zaslužne (ili krive) godine, jest činjenica da od dvanaest pjesama tom baš žestokom dijelu pripada njih šest, jedna je srednje brzog springstinovskog tempa, a čak pet ih je sporijih, nježnijih i baladičnijih što baš u mladosti i nije bila odlika ovih rockera iz Seattlea.

Najveći broj brzih i žestokih pjesama smješten je na početak albuma. Uvodna brzometna »Who Ever Said« malo podsjeća na buntovnost Rolling Stonesa šezdesetih, dok Vedder glasom zaziva jednog od svojih velikih uzora, pjevača grupe The Who Rogera Daltreyja, što je u pjesmi koja govori o tome kako nema predaje (»Tko god kaže da je sve gotovo i rečeno, odustao je od zadovoljstva«), idealna kombinacija. »Superblood Wolfmoon« pravi je garažni rock s lirikom kojoj je cilj upozoriti na nezdravu brzinu i košmar suvremenog života da bi u »Quick Escape« Vedder bio puno konkretniji pa kroz skladbu u kojoj spaja funk rock, world music i post punk izražava nezadovoljstvo političkim stanjem u SAD-u, pri čemu je kritika duhovita jer govori o bijegu na Mars kako bismo pronašli mjesto »koje Trump još nije sje..o« (»To find a place Trump hasn’t fucked up yet«).

Kontroverzni synth

Novovalnu i punk žestinu čujemo i u »Never Destination« s tekstom koji se osvrće na knjigu Seana Penna »Bob Honey Who Just Do Stuff«, a odlična ljubavna »Take the Long Way« u povijest grupe ulazi kao prva pjesma u kojoj kao prateći vokal imaju – ženski glas. Ta je čast pripala Meagan Grandall, poznatijoj kao Lemolo. Žestine, ali umjerene i vrlo melodizone, ima i u »Seven O’Clock«, springstinovski himničnoj pjesmi srednjeg tempa koja govori o gubitku, očaju i patnji nakon tragičnih trenutaka u životu s jedne strane, te o teškom stanju u svijetu općenito, a poruka je »all hands on deck«, odnosno zajedništvo. I dok okretanje Bossu nitko od fanova Pearl Jama Vedderu neće zamjeriti, podosta kontroverzi izazvala je »Dance of the Clairvoyants«, jedna od njihovih rijetkih pjesama u kojima koriste sintesajzer. Talking Heads bili su očigledna inspiracija – čak i u vokalu – u ovoj refleksivnoj pjesmi koja govori o ljubavi, životu, smislu života, sreći, prolaznosti – pri čemu je moguće naići i na sjajne stihove poput onog da je »ljubav ogromna poput oceana i jednako tome teško ju je kontrolirati«.

Dojmljiva naslovnica

Ostalih pet pjesama, gotovo 25 minuta glazbe, nježne su i prozračne skladbe koje pokazuju kako Pearl Jam itekako mogu biti bend i za takve trenutke. Divna »Alright« himna je otporu i borbi za bolji okoliš, čistiju i zdraviju prirodu, »Buckle Up«, čiji je autor gitarist Stone Gossard, na impresivan način govori o smrti, »Comes Then Goes« prekrasna je akustična balada posvećena preminulom prijatelju, lako moguće Chrisu Cornellu, »Retrograde« je još jedna zanimljiva refleksivna pjesma s raskošnim glazbenim okvirima u kojima prepoznati možemo utjecaje Led Zeppelina i Pink Floyda, a završna pjesma, gospel ozračjem nadahnuta »River Cross« još je jedna pjesma kritična prema političarima.

S ukupnom dužinom od 57 minuta i tri sekunde, »Gigaton« s dvanaest novih pjesama i sjajnom naslovnicom za koju je zaslužan fotograf Paul Nicklen, nudi za svakoga ponešto pa ne treba sumnjati da će fanovi biti oduševljeni. A moglo bi se dogoditi da stari majstori (Vedder je ušao u 57.) pridobiju i nove poklonike jer Pearl Jam kombinacijom žestine i nježnosti ovim albumom može zaista privući mnoge.

Komentari

komentara