Ljubiteljima teškog, »masnog« rock zvuka u Hrvatskoj ne treba hvaliti novi uradak zagrebačkih agresivaca okupljenih u grupi She Loves Pablo.

Naime, od 2009. godine i debitantskog albuma nazvanog »Mother of All«, tročlani zagrebački sastav konstanta je najžešćeg dijela domaće rock scene, a pročulo se za njih i izvan Hrvatske jer je njihovu ritmičnu buku sastavljenu od ubitačnih rifova gitara, mitraljiranja ritam-sekcije i razarajućeg vokala bilo nemoguće ne uočiti. Sve što je do sada za njih vrijedilo i što su isporučivali kroz albume »Burn And Levitate« (2013.) i »Try Mandarin« (2016.) te koncerte, vrijedi i nakon pojave njihovog četvrtog studijskog rada nazvanog »Death Threats From Future Self«.

Gromki rock

To pak znači da u gotovo svakoj od deset pjesama novog albuma gitare režu, bas teše, bubnjevi udaraju o bubnjiće, a snažni vokal Domagoja Šimeka najčešće, uz pripadajuću glazbenu podlogu, oblikuje pjesme pune tame, agresije i (ne)prikrivene prijetnje. Ako ovu vrstu bučnog rocka ne volite, »pabliste« nema smisla slušati, ali ako vam je draga kombinacija svih mogućih gromkih oblika rocka (grunge, stoner, hard rock, death metal…) onda je ovo album za vas. Sklonost glazbenoj agresivnosti ovog sastava uočljiva je i iz činjenice da je od deset pjesama novog albuma samo »Get To You« manje žestokog ritma te, u odnosu na ostale, sporija i nježnija – ako se pojam nježnosti uopće može vezati uz »onu koja voli Pabla«.

Sve ostalo je supersonično, moćno i silovito poput rijeke koja slomi branu i razlije se dolinom. Već uvodna »Crumble« nudi buku i bijes, režanje i urlikanje, a isto se ozračje osjeća i u još bržima »Operator« i »All Black« da bi tek u četvrtoj pjesmi albuma, temi »You Were Born To Breathe My Mind« doživjeli nešto sporiji početak te zvukove koji neodoljivo vuku na klasičnu hard rock baladu. No, ne traje to dugo jer se ekipica vrlo brzo vraća vatri i ognju koje uspješno šire čak i kad, kao u »When It Stacks It Makes The Summer Black«, koriste funky zahvate u ritam.

Glazbeni korijeni

Moćna »I« uz puno mraka i tame nudi i opojni ritam maničnog plesa pa će sigurno biti jedna od dražih na okupljalištima ljubitelja ubitačno bučnog i brzog rocka. Ta ocjena vrijedi i za »No Modest Line Holds Your Belief« te već od ranije poznatu »Houdini« da bi u završnoj »Death Threats From Future Self« s pomalo starinskim gitarističkim uvodnim solažama podsjetili kako je korijene njihovog pristupa glazbi moguće tražiti i u razdobljima koja su prethodila grunge udarima iz devedesetih godina prošlog stoljeća.

Uz spomenutog Šimeka album su stvorili Dimitrije Đokić (gitara, prateći vokal), Nenad Gajić (bas, prateći vokal) te Leonard Klaić (bubnjevi). Produkciju, miks i master potpisuje Leonard Klaić, snimanje je odradio Mark Mrakovčić, za artwork albuma zaslužan je Marko Sirovina, a layout Marko Nemec.

Sjajna izvođačka biografija

She Loves Pablo pozornicu su dijelili s američkim underground rock prvacima Clutch, Red Fang i Karma To Burn, njemačkim stoner veteranima Colour Haze, te između ostalih i s braćom Cavalera, osnivačima kultnog metal benda Sepultura. Iza njih je i izuzetno uspješna organizacija vlastitog dvodnevnog festivala House Of Pablo u KSET-u 2014. i Tvornici kulture 2015. godine na kojem su okupili srodne prijateljske bendove iz istoimenog kolektiva. U više su se navrata otisnuli put Europe te svirali po Velikoj Britaniji, Švedskoj, Nizozemskoj, Italiji, Francuskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Mađarskoj te svim zemljama regije, a upravo im je prošlogodišnja europska turneja bila najveća dosad.

Komentari

komentara