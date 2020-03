Nakon prošlogodišnjeg debitantskog albuma »Fonomatik « koji je odjeknuo na brojnim festivalima i donio brojne nominacije i pozitivne reakcije publike, riječki bend Fanaa predstavlja EP »Fanaatom Lattè«, najavljen singlom »Private Day«. Materijal koji donosi četiri pjesme, snimljen je u studiju Palach u Rijeci, a za produkciju i mastering zaslužan je Željko Kirinčić-Kirija. »Fanaatom Lattè« dostupan je na Bandcamp i Youtube platformama, a uskoro i na Spotifyu. O novom izdanju više su nam otkrili članovi benda Andreas Kornjača i Kristian Kirinčić.

»Fanaatom Lattè« sadrži četiri pjesme, od kojih je zadnja instrumentalna, a ostale su pjevane na hrvatskom i engleskom jeziku. Takav je spoj hrvatskog i engleskog teksta u pjesmama jedinstven na domaćoj glazbenoj sceni. Otkud i otkad ideja za takvim nečim?

Andreas: Nemam pojma, samo se dogodilo, valjda. Razlog su vjerojatno utjecaji progresivne glazbe i filmova koji podsjećaju umjetnika da iskorištava slobodu izražavanja. Veliki sam fan benda The Mars Volta koji pjevaju na »spanglish« slangu – spoju španjolskog i engleskoj, na granicama Južne i Sjeverne Amerike te benda Magma čiji su članovi izmislili svoj jezik na kojem pjevaju, te izmišljaju sci-fi priče u pjesmama. Isto tako volim film Blade-Runner gdje su svi jezici spojeni u jedan u nekoj relativnoj budućnosti. Ako se da pretpostaviti da je svaka pjesma svijet za sebe, zašto ne pristupiti tom svijetu iz nekog drugog kuta? Možda bi se mogao dobiti drugačiji pogled na cjelokupnu stvar? Jezik i glazba su alati komunikacije koji se služe zvukom u svrhu izražavanja, neki čak govore da je glazba univerzalni jezik, tako da ne vidim neku veliku odvojenost između jezika i glazbe, samo što se u glazbi teže laže.

Glazbeni čobanac

Kakve su reakcije na dvojezične pjesme?

Andreas: Ne znam točno, nisam nikoga pitao, iskreno. Kristian je jednom spomenuo da su neki naši pratitelji oduševljeni originalnošću i englesko-hrvatskim rimama.

Tko su autori, ili autor pjesama na EP-u?

Kristian: Autor glazbe i teksta je Andreas Kornjača (za prijatelje Hardkornjača), a svi zajedno sudjelujemo u glazbenom aranžmanu.

Fanaa je prepoznatljiva i po specifičnom zvuku. Kako ga opisujete, u koji ga žanr, ili žanrove, svrstavate?

Andreas: Ne bih znao, uvijek se redefiniramo, tako da više ne znam tko smo, a tako je i najbolje. Etikete dolaze izvana, glazba iznutra. Teško je promijeniti pogled na stvari. Ako je za etiketu, onda je to na ljudima da odrede. Meni Fanaa zvuči kao čobanac naših ukusa i utjecaja, nije mi važno koji je žanr dok je originalno i napravljeno s dušom i ljubavlju.

Novi članovi

Možemo li se prisjetiti tko su članovi benda, odnosno je li bend i dalje u istom sastavu?

Kristian: Članovi benda nisu isti kao u vrijeme osnutka benda. Potraga za pravim ljudima bila je mukotrpna i nakon nekog vremena donekle uspješna zato što je ideja bila oformiti bend s klavijaturistom, kojeg i danas još uvijek aktivno tražimo. Shvativši da nam je vrijeme krenuti stvarati glazbu bez obzira na sastav benda, odlučili smo se upustiti u stvaralaštvo bez klavijatura pa je tako na prvom albumu »Fonomatik«, pored Andreasa na gitari i mene za bubnjem, bas gitaru svirao Andro Debelić, a Karlo Mihelčić naš je glavni vokal. Iz osobnih razloga Andro nas je nedavno napustio i u vrlo kratkom vremenu na mjesto basista došao je Andrian Nimac, s kojim smo snimili naš EP »Fanaatom Lattè«.

Zato danas Fanaa broji četvoricu članova, a to su Andreas, Karlo, Andrian i ja pa tako nastavljamo stvarati novu glazbu i potragu za klavijaturistom.

Imate li u planu snimati videospotove?

Kristian: Imamo, ali ne želimo komplicirati. Jasno nam je da su videospotovi važni dio opusa modernog benda, ali želimo pozornost skrenuti na glazbu koju stvaramo jer je glazba naš glavni »proizvod« i to je glavni razlog našeg postojanja. Želimo da publika obzirnije prati i uživa u glazbi koju sviramo uživo. Do sad smo imali mnogo ideja za videospotove, ali smo još uvijek jako ograničeni sredstvima. Ne sumnjam da će ih u skoroj budućnosti biti i da će Andreas moći realizirati ideju da napravimo konceptualni album praćen videopričom poput filma. Vrijeme će pokazati svoje.

Svirke u planu

Novi ste EP predstavili na koncertu u Palachu gdje ste nastupili uz bostonski Magic Shoppe, te u sklopu koncerta Ri Rock autobusa u Ilirskoj Bistrici. Kako je bilo?

Kristian: Nastup u Palachu bio je zanimljiv. Jedva smo čekali taj koncert jer je to bilo premijerno izdanje novog EP-ja. Zadovoljni smo odazivom, izvedbom i reakcijom publike. Nastup u kultnom MKNŽ-u u Ilirskoj Bistrici bio je naš prvi inozemni nastup i drago nam je da smo skupa s riječkim bendovima Grampa, Zenoth, Old Night, White on White i Media Effect zasvirali u Sloveniji i imali se priliku podružiti, osnažujući tako lokalnu scenu. Oba nastupa bila su popraćena pozitivnim komentarima i pohvalama.

